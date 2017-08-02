В 50 лет я наконец-то осуществила свою детскую мечту - завела собаку. И уже через два дня стала молиться о том, чтобы она сама ушла от нас. Выгнать мне мешала совесть.

Этот взрослый щенок неделю жил на автобусной остановке «Давыдова». Сердобольные посельчане подкармливали его - кто сосиску купит, кто сухой корм. На вид пес был очень хорош - помесь восточноевропейской овчарки и дворняги. Крупные лапы, широкий лоб и добрая мордаха.

Неделю во мне боролись жалость и благоразумие. Последнее увещевало, что в доме много животинок, три кошки, два старика и трое детей. Куда еще дворнягу, пусть хоть и очень симпатичную? Но в какой-то момент благоразумие на минутку задремало, а жалость воспользовалась этим, и я купила сосиску, чтобы тут же угостить щенка. Стоило только провести рукой по его лбу - такому мягкому, плюшевому, как благоразумие вовсе испарилось. Беру, и будь что будет!

Потом был разговор с мужем, детьми и другими домашними. Все они на тот момент заняли выжидательную позицию, и весь уход за новым членом семьи лег на мои плечи.

О том что будут финансовые затраты, в тот день, когда вела щенка в свой двор, я даже не думала. Ну, поводок купим, корм - и все! Как бы не так! Ошейник за 350 рублей (не самый дорогой), поводок-рулетка за 2 тысячи и новая деревянная будка за 3,5 тысячи. Удар по моему кошельку довольно ощутимый. Еще нам предстоит операция по стерилизации, которая в государственной клинике стоит от 3,5 тысячи рублей. Признаться, денег на это в семейном бюджете не предусмотрено. И мы уже со страхом ждем того дня, когда поселковые кобели начнут атаковать наш дом, чтобы добиться благосклонности Юты (так мы назвали своего питомца). Я обратилась в госветклинику с просьбой помочь и, если это возможно, сделать скидку на стерилизацию бездомного щенка. Но, увы, понимания не нашла. А еще агитируют брать бездомных собак, чтобы их на улице стало меньше. Да с такими расценками на стерилизацию нам никогда не искоренить проблему бездомных собак в городе! Сосед откровенно смеется над моими переживаниями, мол, нашла себе головную боль, деньги, наверное, были лишние.

А через два дня у нас с Ютой начались первые проблемы из-за отсутствия воспитания. Когда я взяла ее в дом, она показалась мне очень спокойной. Но это был обман, собака просто была истощена и голодна. А когда немного пришла в себя, то оказалась очень игривой, общительной, любящей приставать ко всем прохожим, особенно к детям и велосипедистам.

По всей видимости, Юта жила у кого-то на даче, может быть, с ней даже занимались. А после что-то такое случилось, и она вырвалась и убежала. На шее у нее был ошейник с вырванным карабином. Жизнь на улице сделала ее почти непослушной.

Мне, далекому от собаководства человеку, было непонятно ее поведение. Она кидалась на людей, собак, чтобы поиграть, вечно куда-то рвалась с поводка, все время хотела убежать, а еще рылась на помойке. Я уже много раз пожалела, что подобрала собаку с улицы. Вместо того чтобы после работы заниматься домашними делами, как все добропорядочные домохозяйки, кормить вкусным ужином семью, а после отдыхать на лавочке у клумбы с цветами, я как оголтелая носилась вместе с собакой по лесным тропинкам в самой глуши. Это чтобы людей не встречать. Каждый раз, когда Юта исчезала из поля моего зрения, я молилась, чтобы она убежала насовсем.

Через неделю я сказала самой себе: «Баста! Не моя вина, что она оказалась на улице, не я ее воспитывала. Пусть возвращается туда, откуда пришла». И велела мужу увезти собаку на дальние дачи. Но супруг не торопился выполнить мою просьбу. А уже на следующий день на прогулке, глядя, как Юта с упоением купается в нашей речке, хватая пастью воду, я вспомнила, какой ослабленной она пришла к нам. А теперь она снова окажется на улице, без еды и крыши над головой?

Нет, будем воспитывать, решила я. И в тот же день встретила собачника - хозяина немецкой овчарки по кличке Рекс, который охотно поделился со мной азами налаживания контакта с собакой.

Так я узнала, что Юта далеко не безнадежная тупица, а наоборот, довольно смышленая собака, потому что девочка и потому что метиска. А еще новый знакомый рассказал, что все молодые собаки рвутся с поводка - они как дети, что с ними нужны строгость и терпение, а хозяину потребуются дисциплина и выдержка. На прогулку надо выходить каждый день и, несмотря на усталость и поздний час, гулять не менее полутора часов. Хозяин Рекса предупредил, что Юта будет сильной собакой и ей необходимы хорошие физические нагрузки. Спасибо этому человеку, а еще многим другим владельцам собак, с которыми мне довелось пообщаться во время прогулок с Ютой. Сами того не зная, они спасли Юту от уличной жизни, а меня - от греха предательства.

Все советы были приняты и применены в действии. Первый результат и маленькие изменения появились через неделю. Тем более в процесс включились супруг и дочка, они тоже стали выходить на прогулку с Ютой.

Вот уже два месяца, как Юта поселилась у нас. Она по-прежнему остается безбашенным подростком, кидающимся на проезжающие мимо велосипеды и мотоциклы, до сих пор бежит к детям, чтобы поиграть, и к пожилым людям, чтобы поласкаться. Но она стала слушать команды и понимать их. Знает свой дом и приходит в него, даже если решит самостоятельно погулять (бывает, убегает). Собака полюбила нас и радостно бросается навстречу.

Юта невольно воспитала и нас. Заведя собаку, мы поняли, какую огромную ответственность взяли на себя. Если, боже сохрани, Юта во время игры укусит чужого ребенка или уронит его, то мы уже не сможем откреститься от нее, нам придется отвечать по закону за то, что натворит наш питомец. А чтобы этого не случилось, нужно быть предельно внимательными и выгуливать собаку в людных местах только на поводке.

В свою очередь Юта дарит нам здоровье. Мы вынуждены ежедневно водить ее на прогулку в дальние лесные уголки, чтобы дать ей возможность порезвиться. Стало быть, совершаем длительные пешие прогулки на свежем воздухе, катаемся на велосипеде, а это очень полезно. По пути любуемся красотами соснового бора, общаемся с потешным созданием, каждый день делая для себя интересные открытия.