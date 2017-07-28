На казанских рынках наступила пора продажи черной смородины и вишни. А мы предлагаем приготовить воскресный обед, используя в блюдах и вишню, и смородину.



Индейка в рукаве с вишней

Ингредиенты: филе индейки - 1 - 1,2 кг, сливочное масло - 100 г, чеснок - 2 - 3 дольки, вишня без косточек - 1 стакан, лук репчатый - 1 шт., мед - 1 ст. ложка, виноградный сок - 50 г, сок половины лимона, душистый перец - 5 - 6 горошков, соевый соус - 2 ст. ложки.

Предварительно размягченное сливочное масло необходимо смешать с измельченным чесноком и убрать в морозилку до полного затвердевания. В глубокой миске смешать мед, соевый соус, виноградный сок и сок лимона. В этот маринад погрузить филе индейки и оставить его там на 1 час.

По истечении времени масло вынуть из морозилки, нарезать на брусочки и нашпиговать им замаринованное филе. Делать проколы лучше тонким острым ножом - лезвием проталкивать брусочки масла внутрь мяса.

В кулинарный рукав необходимо вылить весь маринад, добавить туда подготовленную вишню и поместить нашпигованную индейку. Крепко завязав рукав, положить полуфабрикат на противень, сделать верхние надрезы для выхода пара и запекать в духовке, нагретой до 180 градусов, 1 час.

Затем очень осторожно разрезать рукав, обнажив филе, полить его получившимся соком и вернуть противень в духовку на 30 минут. Готовое подрумяненное филе вынуть из рукава, уложить на красивое блюдо, накрыть салфеткой и дать ему немного отдохнуть.

Запеченную вишню вместе с мясным соком пробить в блендере, добавить кипяченой воды, немного муки и проварить все в сотейнике. При необходимости посолить, поперчить. Перед подачей на стол филе нарезать на порционные куски и полить вишневым соусом. Украсить листочками свежего базилика или кинзы. На гарнир - отварной рис со свежей вишней.

Черносмородиновый десерт

Ингредиенты: бисквитное печенье - 300 г, смородина - 1 стакан, жирная сметана - 1 стакан, сахарный песок - 0,5 стакана.

Сметану с сахарным песком взбить блендером. В креманки или пиалушки слоями выложить печенье, сметанный соус и смородину. Надо сделать не менее двух повторов.

Приятного аппетита!