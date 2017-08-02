Реконструкцию сражений двух отечественных войн представят в Казани 5 и 6 августа участники военно-исторического движения Татарстана и других регионов России.



Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-запад: Отечественные войны России» пройдет в столице Татарстана второй раз. Организован он клубом «Витязь».

Эпизоды былых сражений тех великих войн будут представлены в Национальном музее РТ.

Программа 5 августа будет посвящена эпохе Отечественной войны 1812 года. Главным событием станет реконструкция эпизодов боевых действий эпохи наполеоновских войн. Во дворе музея можно будет увидеть эпизоды походной жизни начала XIX века, а также познакомиться с традициями дуэлей. В залах музея состоится бал, пройдет мастер-класс по танцам и салонным развлечениям. Желающие смогут послушать концерт, увидеть показ реконструкций костюмов, выступления бродячего цирка и уличного театра.

Второй день фестиваля - 6 августа - будет посвящен Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Духовой оркестр создаст атмосферу предвоенных сороковых. А танцевальный коллектив напомнит о молодости наших прадедушек и прабабушек. Показ модных костюмов сороковых годов, песни военных лет - все поможет воссоздать дух эпохи.

Кульминацией программы будет реконструкция эпизодов боевых действий, которую представят члены военно-исторических клубов, одетые в точные реплики униформы и снаряжения различных родов войск, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

В залах музея в эти дни будут работать выставки на военную тематику, пройдут показы предметов из фондов Национального музея РТ.