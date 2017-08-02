Документы на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет объектов недвижимости - как отдельно по каждой из данных услуг, так и одновременно - можно подать в электронном виде, не обращаясь в офисы приема-выдачи документов.



Сервис подачи документов в электронном виде функционирует на официальном интернет-портале Росреестра rosreestr.ru. На данном портале заявители (или их представители) должны заполнить соответствующее заявление, подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) и приложить к нему необходимый пакет документов в электронном виде.

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина, заявление и документы, подаваемые на государственную регистрацию, должны быть подписаны УКЭП соответствующих лиц. Для получения такой подписи необходимо обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр, перечень которых также размещен на портале Росреестра.

При подаче заявления представителем необходим электронный документ, подтверждающий полномочия, подписанный УКЭП уполномоченного лица.

В случае если обращается представитель заявителя на основании доверенности, необходимо приложить электронный образ такой доверенности, заверенный УКЭП нотариуса. Для этого необходимо обратиться к любому нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия.

Кроме того, в настоящее время на официальном интернет-сайте функционирует сервис «Личный кабинет кадастрового инженера». Посредством данного сервиса кадастровые инженеры в режиме реального времени могут предварительно проверить межевой и технический планы, карт-планы территории и акты обследования, выявлять наличие пересечений границ земельного участка с границами других земельных участков и объектами землеустройства.

В целях минимизации количества приостановлений и сокращения сроков оказания государственных услуг по заявлениям о государственном кадастровом учете Росреестр Татарстана рекомендует заявителям при заключении договоров с кадастровыми инженерами отдавать предпочтение данному сервису.

После подачи документов портал сформирует начисление с уникальным идентификатором начисления (УИН платежа). Оплата госпошлины должна производиться после подачи документов с обязательным указанием в платежных документах данного УИН. Важно отметить, что при работе с порталом предоплата госпошлины не допускается.

По результатам оказания услуг в электронном виде заявителям направляются документы исключительно в электронной форме, подписанные УКЭП государственного регистратора прав.

По мнению Ады Зайдуллиной, получение услуг Росреестра в электронном виде позволяет сократить количество отрицательных решений по заявлениям (приостановок, отказов), поскольку заявители оперативно получают информацию о статусах заявлений, минимизировать сроки оформления документов ввиду сокращения отрицательных решений по заявлениям, сократить документооборот путем использования электронного хранилища в "Личном кабинете кадастрового инженера". При подаче документов в данном случае не будет необходимости загружать данные с диска, достаточно указать ссылку на электронное хранилище, сообщает пресс-служба ведомства.