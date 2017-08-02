Десантники, представленные к званию героя

Как удалось установить активистам ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан, из 206 наших земляков, представленных за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны к высшему званию страны, но так его и не получивших, семеро - бойцы воздушно-десантных войск. Запомним их имена.



Погибли на фронте АНТОНОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ, 1925 г. р., урож. с. Гари Зеленодольского р-на, моб. Дубъязским РВК, гвардии рядовой, стрелок 9-го воздушно-десантного гвард. стрелкового полка 4-й гвард. воздушно-десантной стрелковой дивизии. Представлен 13.10.1943. Награжден орденом Ленина. Погиб 27.01.1944. ОСТАПОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1913 г. р., урож. Житомирской области, моб. Ленинским РВК г. Казани, сержант, наводчик орудия батареи 45-мм пушек 19-го воздушно-десантного гвард. стрелкового полка 10-й воздушно-десантной гвард. дивизии. Представлен 4.11.1943. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб 5.12.1943.

Вернулись с Победой домой ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1917 г. р., моб. из г. Казани, гвардии сержант, командир отделения разведки 4-й воздушно-десантной гвард. дивизии. Представлен 11 октября 1943 г. Награжден орденом Ленина. МАЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1908 г. р., урож. Кайбицкого р-на, гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 24-го гвард. воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвард. воздушно-десантной Краснознаменной дивизии. Представлен 26 августа 1944 г. Награжден орденом Красного Знамени. ПИСАРЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1912 г. р., моб. Бугульминским РВК, гвардии майор, замком по политчасти 3-го гвард. воздушно-десантного полка 1-й гвард. воздушно-десантной дивизии 53-й армии Забайкальского фронта. Представлен 8 сентября 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени. ТРОШИХИН ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, 1924 г. р., моб. Шугуровским РВК, гвардии сержант, стрелок отд. воздушно-десантного учебного батальона 2-й гвард. воздушно-десантной дивизии. Представлен 12 октября 1943 г. Награжден орденом Красного Знамени. ХАБИБУЛЛИН МИНГАЗ ХАБИБУЛЛОВИЧ, 1910 г. р., урож. Чердаклинского р-на, моб. Чердаклинским РВК Самарской обл., гвардии капитан, командир стрелкового батальона 28-го гвард. воздушно-десантного стрелкового полка 9-й гвард. воздушно-десантной дивизии 5-й гвард. армии. Представлен 25 февраля 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени. Умер в 1979 г., Алькеевский р-н, с. Базарные Матаки. Подробности описаны в наградных листах, рассекреченных лишь в XXI веке. Уверен, что земляки должны помнить их поименно. Эти бойцы крылатой гвардии заслужили память на своей родине.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

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