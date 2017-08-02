В редакции «Казанских ведомостей» побывала гостья из Нью-Йорка - член Американской татарской ассоциации (АТА) Рашида Бакирова. В свои 87 лет Рашида Нургаязовна совершила перелет через океан, чтобы принять участие в VI съезде Всемирного конгресса татар, который проходит в эти дни в Казани.



Беседа за дружеским чаепитием с традиционными угощениями татарской национальной кухни была очень интересной и познавательной.

Представляем гостью

Рашида Нургаязовна Бакирова родилась 1 июня 1930 года в селе Нижние Тиганы Алексеевского района Татарстана. По образованию педагог. Много лет прожила с семьей в Ташкенте, там 44 года проработала в школе учителем младших классов. Потом жила в Казани. 18 лет назад переехала к сыну в Нью-Йорк.

Когда близкие рядом, на чужбине не сложно

- Рашида Нургаязовна, как вы оказались в Америке?

- Так получилось, что сын с семьей и дочь переехали жить и работать в Америку. Сын по образованию инженер-строитель, невестка - врач, дочь - юрист. Когда они обустроились, пригласили меня к себе.

- Сложно было привыкать к чужой стране?

- Когда близкие рядом - не сложно. Я же там не одна, у меня замечательная семья. Но и себя я считаю сильным человеком. Если бы была слабой, вряд ли бы решилась на переезд в незнакомую страну. Сегодня могу абсолютно искренне сказать: я счастливая!

- С какими чувствами летели в Казань?

- Волновалась. Дочка была против поездки, говорила: «Мама, ну зачем? Дорога длинная - 9 часов на самолете, пересадка в Москве. Тебе же не 70 лет. И даже не 80!» В день отъезда, когда чемоданы стояли уже упакованные, снова: «Мама, подумай, еще не поздно отказаться!» А сын поддержал: «Все будет нормально!» Долетела отлично. В Москве меня встретил племянник и прилетел вместе со мной в Казань. В общем, передали меня буквально с рук на руки. Так что без поддержки во время долгого пути я не осталась.

- Узнали Казань 18 лет спустя?

- Вернулась как будто в другой мир. Это не та страна, которую я покидала много лет назад. Казань просто не узнала - красивая, чистая, современная. Город улыбается, люди открытые, душевные! Хочется петь от радости! Это не просто слова… Ощущения от встречи с Казанью и казанцами очень сильные. Спасибо всем и низкий поклон за такой теплый прием и гостеприимство!

Первые слова американских татарских детей - «эни» и «эти»

- Наверное, работа в Американской татарской ассоциации тоже помогла быстрее адаптироваться в новой стране?

- Безусловно. Нашей ассоциации в этом году исполняется 90 лет. Спасибо нашим предкам, что они сохранили для нас истоки татарской культуры, языка, традиций. И мы тоже приучаем детей с самого раннего возраста разговаривать по-татарски, чтобы они знали и любили свой родной язык. Язык - это основа национального самосознания. Это особенно важно, если живешь вдалеке от исторической родины. У нас тесные связи с Казанью, Татарстаном. Мы и сами ищем возможности расширять общение.

- В Америке есть татарские школы?

- Нет, обучение проходит в семье. Только в семье можно передавать традиции от старшего поколения к младшему. И первые слова, которые произносят американские татарские дети, - «әни» и «әти» - «мама» и «папа».

Кстати, в Америке есть государственный праздник - День ребенка, есть День матери и День отца. Мы обязательно отмечаем эти семейные праздники в нашем центре.

Сабантуй - праздник через океан

- Рашида Нургаязовна, интересно подробнее узнать об ассоциации. Кто в нее входит, чем занимается АТА?

- Ассоциация объединяет несколько сотен человек. Это люди разных возрастов, профессий. У АТА есть здание в Нью-Йорке. Здание небольшое, но уютное. Мы называем его райским уголком, потому что наши двери открыты для всех. Здесь каждого человека встречают с улыбкой, угощают чаем.

Ежегодно в апреле, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, проводим праздник поэзии и родного языка. Я готовлю специальные программы. Мне в этом здорово помогает интернет. Например, в прошлом году на вечере, посвященном 130-летию Тукая, рассказывала о его родине - деревне Кырлай. Не только рассказывала, но и показывала фильм о Кырлае, о визите туда уважаемого нами Минтимера Шариповича Шаймиева. Рассказывала я и историю создания Музея Тукая в Казани, об историческом доме, в котором расположен музей.

- А Сабантуй в Америке проводят?

- Конечно, каждый год организуем в Нью-Йорке настоящий татарский Сабантуй. Проводим его в парке Эйзенхауэр. На наш праздник приезжают, прилетают гости из многих штатов Америки. Всегда открываем Сабантуй песней «Туган тел» («Родной язык»). Это счастье, что нашим предкам удалось перенести национальный праздник через океан, а мы поддерживаем и продолжаем эту традицию.

Председатель АТА Рустам Агиш умело ведет деятельность ассоциации, ему помогает родной брат Ильдар Агиш. Они образованные люди, знают несколько языков. На татарском языке разговаривают правильно, очень красиво, хотя родились они не в Татарстане. Есть у нас ветеран ассоциации - уважаемая Рукия-ханум. Ей 92 года, но она принимает активное участие во всех наших мероприятиях.

Историческая справка

По данным официального сайта АТА, в исторических источниках самые ранние упоминания о посещении Нового Света представителями тюркских народов относятся к XVIII веку. Некоторые из них решили остаться в Америке и искать свое счастье за океаном, а многие, поскитавшись по чужбине, вернулись домой. В начале XX века большинство эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк, стали объединяться, потому что вместе было легче освоиться и выжить в чужой стране. Так появилась идея официально создать в США Ассоциацию мусульманского единства. 15 марта 1927 года Государственным секретарем США был подписан Сертификат о регистрации этой организации. В общество входили татары, башкиры, турки, казахи, узбеки, карачаевцы, черкесы, представители других мусульманских народов. Основной целью сообщества стала необходимость поддерживать общий язык и религиозные традиции, культуру и обычаи на новой родине. Основываясь на тех же идеалах и принципах, ассоциация дважды преобразовывалась - сначала в Американскую исламскую ассоциацию, а с 21 марта 1974 года она приобрела свой нынешний статус - Американской татарской ассоциации.