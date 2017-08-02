Мы продолжаем знакомить читателей «Казанских ведомостей» с делегатами и гостями VI съезда Всемирного конгресса татар.

Ренат Харис, народный поэт Татарстана, государственный деятель:

- Всемирный конгресс татар - это замечательное приобретение для всего татарского народа и Российской Федерации. Я как один из основоположников этого общественного института могу сказать, что за 25 лет своего существования Всемирный конгресс татар сыграл огромную роль в деле сплочения не только татарского народа, но и - самое главное - в установлении замечательных дружеских, добрососедских отношений между татарским народом и всеми народами России. Поэтому значение конгресса - историческое, его трудно переоценить. Такие форумы должны существовать и у других народов, и они должны постоянно взаимодействовать друг с другом.

Ирек Шарипов, директор Дома дружбы народов Татарстана:

- В первую очередь съезд - это анализ сегодняшней ситуации, чтобы знать реальное положение дел татарского народа - второго по численности в России - в вопросах образования, культуры, национальной политики. Надо понимать, насколько проблемы татарского народа известны федеральным и региональным властям, на какой стадии находится решение этих проблем. Съезд проходит раз в пять лет, и мы можем отслеживать, как меняется ситуация, ее динамику. Это тоже очень важный момент.

Альфия Рахматуллина (г. Санкт-Петербург):

- Такие встречи необходимы. Для духа татарского народа они дают мощный импульс. Татарстан - богатый регион, здесь большие достижения в культуре, науке. И каждый раз, приезжая сюда, чувствуешь, что заряжаешься позитивной энергией. Мы часто вспоминаем Гавриила Романовича Державина. Жизнь этого удивительного человека связана с Санкт-Петербургом и с Казанью. Он очень тосковал по своей родине - Казани, и, вспоминая его, мы вспоминаем этот замечательный город.

Ринат Анимаев, художник (Франция, Париж):

- Спасибо организаторам съезда, что нашли волю и силы, чтобы собрать такой представительный форум. Есть причины собираться, есть возможности для развития и роста. Мне интересна идея создания музея татарской эмиграции и портретной галереи татарского народа. Для этого, собственно, я и приехал. Это вполне реальный проект, который необходим обществу. Мы только в самом начале создания такого уникального музея.

Альберт Асадуллин, певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана (г. Санкт-Петербург):

- Съезд - очень значимое событие для развития и продвижения татарского языка, культуры. Внимание к этому вопросу не случайно. Родной язык, национальная культура, традиции - это именно то, что объединяет татар, живущих в разных странах. И важно, чтобы о нас знали во всем мире.

Гульназира Талипова (Мамадышский район Татарстана):

- Мы надеемся, что татарский народ будет развиваться, что на земле будут мир, толерантность. Конечно, самая важная проблема - сохранение языка, процветание республики и объедение татарской нации. Очень волнует судьба наших деревень. Молодежь не остается в деревнях. Окончив школу, она уезжает в города, чтобы продолжить учебу, и остается там, забывая о своих корнях.

Зиля Каримова, председатель Общества татар г. Висагинас (Литва):

- Самые актуальные, на мой взгляд, проблемы, которые необходимо обсудить на съезде, - это сохранение языка и национальной идентичности. На сегодняшний день, к сожалению, не все татары понимают, насколько важно знать и практиковать свой родной язык. Сохранение национальной татарской идентичности посредством татарского языкового мышления и воспитания должно всегда оставаться нашей первоочередной задачей.

Нажия Хайдарова (Альметьевский район Татарстана):

- На съезде более тысячи делегатов и гостей из регионов России и более 40 стран. Для нас интересно пообщаться со всеми, поделиться опытом, обсудить проблемы образования, сохранения и развития татарского языка.

Гостей и делегатов опрашивала.