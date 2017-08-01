Вчера прошло пленарное заседание Всемирного конгресса татар, на котором с докладом выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Уважаемые делегаты! Дорогие гости! Сердечно приветствую вас в Республике Татарстан! Мы в очередной раз собрались вместе в нашей столице - Казани. Для татар, проживающих в разных уголках мира, регионах России и в Татарстане, сегодняшний день особенно важен. Каждый съезд конгресса - это долгожданное историческое событие. Нынешний VI съезд проходит в год 25-летия создания Всемирного конгресса татар.

За это время конгресс подтвердил свою способность к работе и зарекомендовал себя как организация, способная заниматься вопросами сохранения языка, культуры и традиций татарского народа. Кроме того, он стал важным фактором сплочения нации. Конгресс объединил всех людей, душой болеющих за нацию и ее будущее (среди них: Индус Тагиров, Василь Гайфуллин, Марсель Таишев, Ильгиз Хайруллин, Мирфатых Закиев, Роза Туфитуллова, Рифат Таби, Айнур Низаметдин, Римзиль Валиев, Масгут Гаратуев, Азат Курчаков, Равиль Ягудин, Габдельбар Файзрахманов, Рашит Ягфаров, Альфинур Гафурова и многие другие). За четверть века при поддержке республики конгресс реализовал много успешных проектов. Ежегодно проходит Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, Всемирный форум татарских женщин, Форум «Деловые партнеры Татарстана», Всероссийский съезд татарских краеведов.

Кроме того, широко известны форумы татарских ученых, педагогов; фестивали «Идел йолдызлары», «Урал сандугачы» (Екатеринбург), «Дуслык жыры» (Республика Башкортостан), «Тан йолдызы» (Тюмень), «Козгэ Иртыш моннары»; Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер джиен» (Тобольск), международный конкурс «Татар кызы», Всероссийский конкурс журналистов и СМИ «Татарский дух и перо». С 2014 года работает интернет-студия «Донья» Всемирного конгресса татар. Нельзя не упомянуть программы «Татарлар», «Халкым минем», ежемесячную газету «Халкым минем». Следует отметить интересные начинания наших зарубежных и региональных организаций. Конгресс татар Казахстана, Татарский общественный культурно-просветительского центр Ташкента, объединение «Туган тел» Ассамблеи народов Кыргызстана, Татарские общественные объединения Турции, Финляндии, Канады, Австралии и Китая ведут большую работу.

Похвалы заслуживает деятельность региональных организаций Ульяновской, Челябинской, Оренбургской, Астраханской, Курганской областей, Чувашской Республики, Новосибирской, Саратовской и Самарской областей и Республики Башкортостан. Особый акцент делается на работе с молодежью. Набирает силу Всемирный форум татарской молодежи. Данное направление необходимо развивать и в дальнейшем. Важно использовать возможности новых форм взаимодействия, в первую очередь, инфокоммуникационных технологий. Расширяются татарские социальные сети. Например, социальная сеть в «Инстаграме» объединяет более 130 тыс. пользователей, а «ВКонтакте» - более 430 тыс. Много делается для популяризации нашего национального праздника Сабантуя. Доброй традицией стало проведение Европейского, Федерального и Всероссийского сельского Сабантуев. Недавно праздник прошел в Астрахани и Пензенской области. В этом году

Сабантуй состоялся в 59 регионах России и 32 зарубежных странах. Праздник является заметным событием, который связывает соотечественников с исторической родиной.

Это результат большой организационной работы конгресса, органов власти республики, регионов России и зарубежных стран и, конечно же, большого числа наших активистов. Сабантуй знакомит соотечественников и жителей зарубежных стран с культурой и традициями татар, повышает статус нашего народа. Праздник стал народным культурным достоянием. Было бы целесообразным поднять вопрос о включении Сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Полагаю, вы поддержите эту инициативу. Мы ежегодно проводим Форум татарских религиозных деятелей «Религия и национальная самобытность». Ислам для татар всегда был неотъемлемой частью бытия. Данный форум противостоит угрозам современности, является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия согласованных решений. Одна из важнейших задач этого направления - строительство и организация работы Болгарской Исламской академии. Академия будет опираться на традиционные духовные ценности наших предков. Учреждение должно стать центром духовного просвещения, обучение в котором будет соответствовать международному уровню. Главное достижение конгресса - это люди.

Выражаю благодарность всем соотечественникам. Вы - будущее нашего народа, люди, которые душой болеют за сохранение и развитие языка, богатой культуры и традиций. Отдельно хочу отметить большой труд руководителей конгресса - Индуса Ризаковича Тагирова и Рината Зиннуровича Закирова. Кроме того, большую лепту вносят Тауфик Каримов в Казахстане, Ришат Набиуллин в Узбекистане, Рустам Садри в Австралии, Бари Дианов и Венера Вагизова в Германии, Турсунтай Галеев и Абдулла Аббас в Китае, Гульсина Ульмаскулова в Кыргызстане, Таирас Кузнецовас в Литве, Атик Али в Финляндии и многие другие люди.

В регионах страны активно работают Анвер Алмаев (Астрахань), Тамир Алимбаев (Омск), Вагиз Файзуллин (Красноярск), Амир Гареев (Новосибирск), Фарит Гибатдинов (Чувашия), Нурулла Саттаров (Тюмень), Лена Колесникова (Челябинск), Рамис Сафин (Ульяновск), Бакир Акзегитов (Пенза), Камиль Аблязов (Саратов), Люция Вафина (Башкортостан), Марат Юнусов (Курган) и многие другие. Конгресс успешно работает с федеральной национально-культурной автономией татар, которой длительное время руководит Ильдар Ирекович Гильмутдинов (возглавляющий Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей). Деятельность республики по поддержке татар, проживающих за пределами Татарстана, закреплена в Конституции Республики (14 статья). Где бы ни проживали татары, они считают Татарстан своей исторической родиной. По этой причине важной задачей для нас является сохранение и развитие языка, культуры и традиций. Мы уделяем особое внимание работе с регионами и странами, где проживают татары, стремимся поддерживать проекты Всемирного конгресса татар. Поддержка оказывается и по линии министерств культуры, образования и науки. Было выпущено семь томов «Истории татар», издается газета «Без бергэ», работает телеканал «ТНВ-планета», разрабатывается детский канал. Изменения коснулись татарской редакции агентства «Татар-информ».

В домене .tatar заработал татарский сайт. На татарском языке начал работу интернет-портал «Центр татарской литературы». Сегодня там собрано более 1100 книг. Поддержке татарского языка, культуры и традиций способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 - с российскими регионами. В их рамках, в том числе, осуществляется поддержка соотечественников. В программы визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей

Викторович Лавров. В свою очередь, необходимо выразить признательность министерству за постоянную поддержку. Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны.

Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия. Сегодняшнее приветствие главы государства съезду - яркое тому подтверждение. Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом, развивает партнерские отношения со 145 странами, по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров России. Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешная реализация таких масштабных проектов, как 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет Мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году - чемпионат мира по плаванию.

Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время 3 из 29 российских объектов ЮНЕСКО находятся на территории нашей республики. Это историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Успешное развитие республики, восстановление уникальных исторических памятников повышают туристическую привлекательность. Татарстан - один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объем туристского потока в республику по итогам прошлого года составил порядка 3 млн человек. Нестабильность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам, поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа.

К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политике в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время. В современных условиях сохранение родного языка является очень сложной задачей. Полагаю, что незнание языка в силу разных причин не должно служить препятствием к ощущению нас единой нацией. Татар объединяет прочный народный дух, приверженность к ценностям национальной культуры, уникальным традициям. Уверен, что стремление к культурному развитию и наш национальный дух будут способствовать, в том числе, и изучению языка. Важная роль здесь отводится ресурсам «Ана теле» и «Татар иле». Сегодня татарский мир богат именами, получившими широкую известность в мире и России. Нас объединяет то, что мы татары.

Всем вам хорошо знакомы Надир Давлет из Турции, Окан Дахер из Финляндии, Раиса ханым Атамбаева из Кыргызстана, Идел и Юлай Шамильоглу из США, София Губайдулина и Рашид Сюняев из Германии и многие другие. Мы гордимся такими известными татарами России, как Роальд и Ренад Сагдеевы, Махмут Ахметович Гареев, Альбина Шагимуратова, Роберт Нигматуллин, Ренат и Расим Акчурины, Шамиль Тарпищев, Аида Гарифуллина. Оставившие глубокий след в истории Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Мирсаит Султангалиев, Хусаин Ямашев, целая плеяда деятелей культуры и искусства, наши ученые хорошо известны в мире.

Уважаемые участники съезда! Крайне важно, чтобы формы работы конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в конгресс. Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций. Необходимы изменения в Уставе организации. Целесообразным видится создание Национального Совета ВКТ, избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Кроме того, с учетом широкой географии организаций необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом Исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус заместителя председателя Милли шуры.



Дорогие друзья! Программа пленарного заседания очень насыщенна. Сегодня будет поднято множество актуальных вопросов, связанных с развитием нации. Уверен, что найдутся интересные и конструктивные подходы по их решению. Помимо этого вы сможете ознакомиться с инновационным потенциалом республики, отдельными муниципальными районами, нашими достижениями и жизнью татарстанцев. Уверен, встречи будут продуктивными. Отмечу, что Государственный Совет и руководство республики осознают то, насколько важен Татарстан для татарского мира. Следует постараться, чтобы наша совместная деятельность оказалась результативной. Сохранение единства нации и будущее народа зависят только от нас.

Уверен, если будем думать и работать в одном направлении, мы сможем решить любую проблему и достигнем самых высоких целей. Желаю всем нам успешной работы. Спасибо за внимание!» - зачитал свою речь Рустам Минниханов.