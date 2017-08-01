Выступление Государственного Советника Республики Татарстан на VI съезде Всемирного конгресса татар.

Полный текст выступления Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева на VI съезде Всемирного конгресса татар:

Уважаемые соотечественники!

Дорогие гости! Уважаемые делегаты!

Я сегодня от всей души поздравляю всех нас с тем, что мы, пройдя 25-летний непростой путь, преодолевая экономические и политические проблемы, не потерялись, не разбрелись, а собрались уже на шестой съезд! Впервые за всю нашу национальную историю у татар появилась всемирная общественная организация и за прошедшие 25 лет Всемирный конгресс татар и его исполнительный комитет заняли свое достойное, авторитетное место в мире и в стране. Самый лучший результат его деятельности — подъем национального самосознания нашего народа. Успешная, отвечающая вызовам времени деятельность Всемирного конгресса татар достойна большого уважения, мы по праву можем гордиться им.

По правде говоря, работать с нами, татарами, нелегко. Выражение «где татарин — там и лихо» возникло не на пустом месте. Сегодня критики в адрес исполкома конгресса хватает. Безусловно, как говорил Тукай: «Критика — нужная вещь». Но она полезна, когда конструктивна. К примеру, я лично не могу согласиться с теми, кто упрощает деятельность исполкома конгресса, сводя её только к проведению Сабантуев. Хотя это само по себе большое, достойное дело. Надо только радоваться тому, что мы можем масштабно провести свой национальный праздник в самых известных географических точках земного шара, и через это мы обретаем всемирное признание татарского народа. Сабантуй — это не просто песни-танцы, игры и веселье, он имеет глубокий смысл, не ошибусь, если скажу, что это — уникальное проявление народной дипломатии. В нынешней сложной международной ситуации Сабантуй играет значительную роль в создании за рубежом, по всему миру позитивного имиджа нашего народа и нашей страны. На Всемирных Конгрессах российских соотечественников деятельность Всемирного конгресса татар не случайно приводится как пример эффективной работы. Как уже было сказано, в этом году Сабантуй прошел в 32 зарубежных странах и 59 регионах России. Значит, в этих странах и регионах наши соотечественники живут привольно, находя общий язык с официальными властями. Разностороняя помощь Татарстана татарам, живущим за пределами республики, оказывается именно через Всемирный конгресс татар и их достойных представителей на местах. Надо гордиться их самоотверженностью и расширять географию праздника, пусть он радует не только татар, но и все народы!

Начиная с перестроечных лет и до сегодняшнего дня наша республика, добиваясь успехов и в экономике, и в политике, и в культуре каждодневным созидательным трудом нашего народа, становится известной не только в стране, но и в мире. Её авторитет является надежной опорой для татар, живущих в зарубежье и регионах страны. По известной вам статье 14 Конституции Татарстана мы стараемся удовлетворить духовные потребности наших соплеменников. Этому тоже нужно радоваться. В этой связи уместно будет отметить личный вклад нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Он, как личность, всей душой преданный своей нации, в какую бы страну или регион ни приехал, везде находит время для встречи с представителями местной татарской общественности, а возвратившись, действует с учетом предложений и просьб соотечественников. То, что у татар, рассыпанных по всему миру, есть возможность прямого общения с Президентом Татарстана, говорит об исключительном внимании и уважении.

Серьезная работа по сохранению культурного наследия нашего народа, возрождению исторических памятников, развернувшаяся в последние годы в Татарстане, имеет решающее значение для всей татарской нации. Как известно, в 2014 году древний город Болгар был признан всемирной универсальной ценностью и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что всемирно признана и наша подлинная история, наконец-то, поставлена точка в попытках искажения нашей истории и навешивания ярлыков. Это — большая победа. Мы и в будущем должны продолжить это дело.

Теперь перейдем к проблеме, которая тревожит нас всех — сохранение родного языка. Эта проблема касается всех национальностей, потому что, как известно, человечество не в силах остановить процесс глобализации. Поэтому сохранение татарского языка с самого первого съезда Всемирного конгресса татар является нашей самой главной задачей. Мы помним, что в начале перестроечных лет в Казани осталась одна неполная школа, на улицах Казани люди стеснялись говорить на татарском языке. Мы все это видели своими глазами.

В последнее время много говорилось о недавнем выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина в Йошкар-Оле. Не вникая в суть сказанного им, в печати начали высказывать разные предположения. Но если внимательно присмотреться, в выступлении Президента России речь шла не о притеснении родных языков народов России, наоборот, он отметил необходимость их сохранения и развития. Путин говорил о создании достойных условий для преподавания русского языка- государственного языка страны. Надеюсь, что по этой теме подробно выступит министр образования и науки республики Энгель Навапович.

Мы знаем эти проблемы, сейчас в образовании могут появиться новые стандарты. В последующие 15-20 лет система образования будет основываться на цифровые технологии. Учитывая это, мы должны серьёзно задуматься о способах сохранения языка. Вчера на ТНВ показывали гостей конгресса, Абдрахман абый из Румынии очень правильно сказал: «Надо сделать все возможное, но главное — говорить в семье на татарском языке». Это — основа сохранения языка, родной язык начинается с семьи, с детского садика. Сегодня в изучении нашего родного языка нет правовых ограничений. Все зависит от нас самих. У каждого народа есть родной язык. Надо понимать это и помочь и другим народам, как в Татарстане. У нас в республике работает 148 школ с чувашским, марийским, удмуртским, мордовским и другими языками обучения и с отдельным изучением данных языков. В 47 воскресных школах обучают 25 языкам народов, проживающих в республике. Важно проявлять особое внимание использованию современных технологий в изучении языков.

Дорогие делегаты, пользуясь возможностью, хочу попросить вас активнее заниматься проблемами изучения татарского языка в ваших регионах. Это конституционное право каждого из нас.

Продолжая эту мысль, хочу отметить работу сотрудников телеканала «ТНВ- Планета», начавшего вещать пять лет тому назад, в 2012 году. Телеканал создает общее для всех татар информационное пространство, сближает нас друг с другом, его большой вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры достоин высокой похвалы.

Ислам в течение многих веков способствовал сохранению татарского языка, широко применяя его в религиозной практике. В целях сохранения этой сферы применения татарского языка, Всемирный конгресс татар и Духовное управление мусульман Татарстана вышли с инициативой обязательного проведения пятничных проповедей в мечетях Татарстана исключительно на татарском языке. Считаю, что это правильно. Времена сейчас другие, применяя современные технические возможности, можно организовать синхронный перевод с татарского языка на любой другой язык по желанию прихожан. Эта проблема вполне решаема.

Создание исламской академии в Татарстане, на земле Болгара, на месте, где впервые на территории России был добровольно и официально принят ислам, символично и правильно с исторической и практической точек зрения. Сегодня в России отсутствует целостная система исламского образования. Конечно, есть медресе, в Казани работает Российский исламский институт. Но очень важно было создать систему с начального образования до высшего — академического. Несколько лет назад Владимир Владимирович Путин, на совещании, посвященном межнациональным и межконфессиональным отношениям сказал, что России нужна своя исламская академия. Пришли к единому выводу — создать академию в Болгаре. Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российской Федерации, Духовное управление мусульман Республики Татарстан поддержали эту идею и взяли на себя задачу учредить Болгарскую исламскую академию. Строительство комплекса зданий академии Президент Татарстана возложил на Республиканский Фонд «Возрождение», мы построили его за год и сдали в эксплуатацию. Аллабирса, в этом году, в сентябре там начнется первый учебный год.

Вкратце и о волнующей уважаемых делегатов съезда и республиканскую общественность проблеме — судьбе Договора, принятого в 2007 году в ранге федерального закона.

Пользуясь сегодняшней возможностью, считаю, что будет уместен комментарий свидетеля, вовлеченного в гущу событий тех лет. Заключенный в 1994 году Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» решил судьбу Российской Федерации. Это говорим не только мы, как известно, со временем, руководители страны, политики, ученые оценивают Договор как один из важных факторов сохранения целостности Российского государства.

В подписанный в 1994 году Договор было включено много экономических вопросов. Соглашения, предусмотренные в этом Договоре в основном успешно и с должной ответственностью выполнялись в течение 13 лет, экономические вопросы были в основном выполнены. Договор 2007 года включил в себя в основном правовые вопросы. К сожалению, может из-за нехватки информации или объяснений, не все знают содержание Договора, можете открыть и прочесть: там нет экономических вопросов. В этом Договоре для Татарстана никакие экономические льготы не предусмотрены. Есть правовые вопросы, касающиеся Конституций. Потому что новая Конституция Татарстана была принята на год раньше новой Конституции Российской Федерации. Поэтому в процессе приведения в соответствие двух Конституций нужно рассмотреть весьма важные правовые проблемы. В настоящее время нам надо обсудить эти сложные правовые вопросы с представителями федерального центра. Сейчас идёт обмен мнениями по этим вопросам. Думаю, мы найдём общий язык.

Наше стремление к политическому и экономическому укреплению Российской Федерации даже в самые сложные времена подтверждались жизнеспособными идеями и конкретными делами во благо единства страны. Всем нам нужна мощная, авторитетная Россия — Российская Федерация.

На предыдущих съездах нам удавалось прийти к общему мнению и принятию единых решений во имя развития нашей нации. Нет никаких сомнений, что и в этот раз работа нашего конгресса будет эффективной. Ведь как гласит народная мудрость: «Одна встреча — это целая жизнь!»

Всем нам желаю успехов и здоровья!