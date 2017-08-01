После официального открытия заседания Рустам Минниханов обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом.

«Добрый день, уважаемые делегаты! Дорогие гости! Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан!

Для татар, проживающих в разных уголках мира, регионах России и в Татарстане - сегодняшний день особенно важен. Каждый съезд конгресса - это долгожданное историческое событие. Нынешний VI съезд проходит в год 25-летия создания Всемирного конгресса татар.

За это время конгресс подтвердил свою способность к работе и зарекомендовал себя как организация, способная заниматься вопросами сохранения языка, культуры и традиций татарского народа. Кроме того, он стал важным фактором сплочения нации.

Конгресс объединил всех людей, душой болеющих за нацию и ее будущее. За четверть века им было реализовано много успешных проектов.

Ежегодно при поддержке республики проходит целый ряд крупных мероприятий. Среди них Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, Всемирный форум татарских женщин, Форум «Деловые партнеры Татарстана», Всероссийский съезд татарских краеведов.

Кроме того, широко известны форумы татарских ученых, педагогов, фестивали «Идел йолдызлары», «Урал сандугачы», «Дуслык җыры», «Таң йолдызы», «Көзге Иртыш моңнары», Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер джиен», Международный конкурс «Татар кызы», Всероссийский конкурс журналистов и СМИ «Татарский дух и перо».

С 2014 года работает интернет-студия «Дөнья» Всемирного конгресса татар. Нельзя не упомянуть программы «Татарлар», «Халкым минем», ежемесячную газету «Халкым минем».

Хотелось бы отметить интересные начинания наших зарубежных и региональных организаций: Конгресс татар Казахстана, Татарский общественный культурно-просветительского центр Ташкента, объединение «Туган тел» Ассамблеи народов Кыргызстана, большую работу ведут Татарские общественные объединения Турции, Финляндии, Канады, Австралии и Китая. Значимый вклад вносят региональные организации Ульяновской, Челябинской, Оренбургской, Астраханской, Курганской областей, Чувашской республики, Новосибирской, Саратовской и Самарской областей и Республики Башкортостан.

Особый акцент делается на работе с молодежью. Набирает популярность Всемирный форум татарской молодежи. Данное направление необходимо развивать и в дальнейшем. Важно использовать возможности новых форм взаимодействия, в первую очередь инфокоммуникационных технологий. Расширяются татарские социальные сети. Например, социальная сеть в Инстаграме объединяет более 130 тыс. пользователей, а ВКонтакте - более 430 тыс.

Много делается для популяризации нашего национального праздника Сабантуй. Доброй традицией стало проведение Европейского, Федерального и Всероссийского сельского Сабантуев. Недавно праздник прошел в Астрахани и Пензенской области.

В этом году Сабантуй прошел в 59 регионах России и 32 зарубежных странах, став заметным событием в жизни наших соотечественников.

Это - результат большой работы конгресса, республики, регионов России и поддержки властей зарубежных стран, а также деятельности большого числа наших активистов.

Сабантуй знакомит соотечественников и жителей зарубежных стран с культурой и традициями татар. Праздник стал народным культурным достоянием. Следует поднять вопрос о включении Сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Полагаю, вы поддержите эту инициативу.

Хотелось бы отметить ежегодный Форум татарских религиозных деятелей. Ислам для татар всегда был неотъемлемой частью бытия.

Данный форум противостоит угрозам современности, является площадкой для обсуждения актуальных вопросов и принятия согласованных решений.

Главное достижение конгресса – это люди. Выражаю благодарность всем участникам съезда. Вы - будущее нашего народа, люди, которые душой болеют за сохранение и развитие языка, богатой культуры и традиций.

Хочу отметить большой труд руководителей Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар - Индуса Ризаковича Тагирова и Рината Зиннуровича Закирова.

Кроме того, большой вклад в работу конгресса вносят Тауфик Каримов в Казахстане, Ришат Набиуллин в Узбекистане, Рустам Садри в Австралии, Бари Дианов и Венера Вагизова в Германии, Турсунтай Галеев и Абдулла Аббас в Китае, Гульсина Ульмаскулова в Кыргызстане, Таирас Кузнецовас в Литве, Атик Али в Финляндии и многие другие люди.

В регионах страны активно работают Анвер Алмаев (Астрахань), Тамир Алимбаев (Омск), Вагиз Файзуллин (Красноярск), Амир Гареев (Новосибирск), Фарит Гибатдинов (Чувашия), Нурулла Саттаров (Тюмень), Лена Колесникова (Челябинск), Рамис Сафин (Ульяновск), Бакир Акзегитов (Пенза), Камиль Аблязов (Саратов), Люция Вафина (Башкортостан), Марат Юнусов (Курган) и многие другие.

Конгресс успешно работает с федеральной национально-культурной автономией татар. Долгие годы автономией руководит Ильдар Ирекович Гильмутдинов. Мы также выражаем ему большую благодарность!

Деятельность республики по поддержке татар, проживающих за пределами Татарстана, закреплена в Конституции Республики. Где бы ни проживали татары, они считают Татарстан своей исторической родиной. Поэтому нашим долгом является сохранение и развитие языка, культуры и традиций.

Мы уделяем особое внимание работе с регионами и странами, где проживают татары, стремимся поддерживать проекты Всемирного конгресса татар. Поддержка оказывается и по линии министерств культуры, образования и науки. Издается газета «Без бергә», работает телеканал ТНВ-планета, разрабатывается детский канал, изменения коснулись татарской редакции агентства «Татар-информ». В домене .tatar заработал татарский сайт. На татарском языке начал работу интернет-портал «Центр татарской литературы». Сегодня там собрано более 1100 книг.

Поддержке татарского языка, культуры и традиций способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 - с российскими регионами. В их рамках, в том числе, осуществляется поддержка соотечественников.

В программе визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В свою очередь, необходимо выразить признательность Министерству за постоянную поддержку наших инициатив.

Татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны.

Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер - Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия.

Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом, развивает партнерские отношения со 145 странами, по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров России.

Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешная реализация таких масштабных проектов, как 1000-летие Казани, Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира Чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет Мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году - Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время в республике расположены 3 из 29-ти объектов ЮНЕСКО, имеющихся в России. Это - Историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Успешное развитие республики, восстановление уникальных объектов повышают туристическую привлекательность. Татарстан - один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объём туристского потока в республику по итогам прошлого года составил порядка 3 млн. человек.

Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражаются на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам: поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа. К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем, как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политики в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время.

В современных условиях сохранение родного языка является очень сложной задачей. Полагаю, что незнание языка, в силу разных причин, не должно служить препятствием к ощущению нас единой нацией. Татар объединяет прочный народный дух, приверженность к ценностям национальной культуры, наследию и уникальным традициям. Уверен, что стремление к культурному развитию и наш национальный дух будут способствовать, в том числе, и изучению языка. Важная роль здесь отводится ресурсам «Ана теле» и «Татар иле».

Сегодня татарский мир богат именами, получившими широкую известность в мире и России. Нас объединяет то, что мы татары. Всем вам хорошо знакомы Надир Давлет из Турции, Окан Дахер из Финляндии, Раиса ханым Атамбаева из Кыргызстана, Идел и Юлай Шамильоглу из США, Софья Губайдуллина и Рашид Сюняев из Германии и многие другие.

Мы гордимся такими известными татарами России, как Роальд и Ренад Сагдеевы, Махмут Гареев, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина, Роберт Нигматуллин, Ренат и Расим Акчурины, Шамиль Тарпищев. Оставившие глубокий след в истории Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Мирсаит Султангалиев, Хусаин Ямашев, целая плеяда деятелей культуры и искусства, наши ученые - хорошо известны в мире.

Уважаемые участники съезда!

Крайне важно, чтобы формы работы конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в конгресс.

Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций.

Необходимы изменения в Уставе организации. Целесообразным видится создание Совета под названием «Милли шура», избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Важно, чтобы он имел нескольких заместителей, избрание которых можно провести на съезде сегодня.

Кроме того, с учетом широкой географии организаций, необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом Исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус заместителя председателя Милли шуры.

Дорогие друзья!

Программа пленарного заседания очень насыщенна. Сегодня будет поднято множество актуальных вопросов, связанных с развитием нации. Уверен, найдутся интересные и конструктивные подходы по их решению.

Помимо этого, вы сможете ознакомиться с инновационным потенциалом республики, отдельными муниципальными районами, нашими достижениями и жизнью татарстанцев. Уверен, встречи будут продуктивными.

Государственный Совет и руководство республики осознают то, насколько важен Татарстан для татарского мира. Мы постараемся, чтобы наша совместная деятельность оказалась результативной.

Судьба татар в наших с вами руках. Только от нас зависит то, как мы сохраним и будем развивать родной язык, культуру и традиции, какое место займут татары в будущем.

Желаю всем нам успешной работы.

Спасибо за внимание!».