В целях решения вопросов соблюдения трудовых прав граждан в Татарстане создана эффективная система, охватывающая все уровни: республиканский, отраслевой, муниципальный. Минтруд РТ совместно с контрольно-надзорными органами, профсоюзами и территориальными комиссиями ведут целенаправленную работу по выявлению и сокращению просроченной задолженности по оплате труда.

Так, в ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате 6 работникам ООО «НефтеГазСтрой-НК», находящегося в конкурсном производстве, выплачено 350,5 тыс. рублей. Задолженность на предприятии ликвидирована в полном объеме.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, уточняют в пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.