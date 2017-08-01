Исправительная колония №8 запустила производство колючей проволоки «Егоза», сообщает пресс-служба УФСИН РФ по РТ.

Это производство обеспечит колючей проволокой все исправительные учреждения Татарстана вместо того, чтобы закупать колючую проволоку у других территориальных органов ФСИН.

На производстве в одну смену будут работать трое заключенных. Это позволит производить до 150 мотков проволоки в месяц, чья приблизительная стоимость равняется 465 тысяч рублей.

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