В это воскресенье организаторы «Зеленого Фитнеса» обещают не только уже традиционно бесплатные тренировки, но и кое-что новенькое.

Чтобы отдохнуть от жары, в перерыве тренировки участники поделятся на две команды и устроят самую настоящую водную битву. Водные пистолеты, пульверизаторы, бутылки с водой и водяные шары только приветствуются.

Напомним, что ходить на тренировки «Зеленого Фитнеса» не только полезно и весело, но и выгодно. Все участники за посещения получают специальные баллы и зелфи (валюту Зеленого Фитнеса). Из баллов строится рейтинг, а зелфи можно потратить на разные подарки и атрибутику. Ну а самые активные участники по итогам лета бесплатно получат велосипеды.