Идею назвать одну из улиц Казани именем известного поэта, актера и исполнителя в мэрии посчитали нецелесообразной.

В июле поклонники Высоцкого предложили увековечить его имя в Казани. С этим предложением они обратились в мэрию. В том же месяце им ответила вице-мэр Людмила Андреева. По ее словам, при наименовании территорий города предпочтение отдается выдающимся личностям, родившимся и проживающим в Казани. Тем более что в списке комиссии по топонимике в данный момент находится 57 имен таких личностей. Имя же Высоцкого туда не попало, пишет «Вечерняя Казань».