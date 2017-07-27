Овен

Пришла пора кое-что изменить в своей жизни. Начните поиски новой работы - звезды вам сейчас благоволят, да и усилившаяся интуиция поможет в выборе лучшего варианта. Ожидается неплохой дополнительный заработок. Выходные пройдут в активном отдыхе.

Телец

Середина недели принесет неожиданное известие, которое заставит вас переключиться на дела семьи. Но и на работе к концу недели возможна авральная ситуация. Конфликт не разгорится, но вам с трудом удастся наладить взаимопонимание с коллегами. Одна из ваших задумок реализуется.

Близнецы

Успех будет сопутствовать вам во всех ваших делах. Результативными окажутся поездки - как длительные, так и короткие. Напряжение предыдущей недели, возможно, скажется на вашем самочувствии и настроении. Проведенный с семьей отдых на природе придаст сил.

Рак

Не исключено, что вы окажетесь в гуще интересных событий. Будьте внимательны и постарайтесь сконцентрироваться на значимых моментах, чтобы не пропустить нечто важное для себя. Светлая полоса наступит и в финансовом положении - вполне возможно увеличение ваших доходов.

Лев

Неделя принесет срочные дела. Придется в одиночку принимать решение по трудному вопросу, и вы должны четко представлять, как на ваши дальнейшие шаги отреагирует окружение. Может быть, стоит повременить или пересмотреть свою позицию, чтобы ваш выбор устроил всех?

Дева

Вам придется работать не покладая рук, чтобы справиться со всеми намеченными делами этой недели. Не все удастся реализовать, но главное - успешно решится финансовый вопрос. Настроение вам поднимет и примирение с любимым, так как прояснится досадное недоразумение.

Весы

Вполне вероятна ситуация, в которую вы никогда еще не попадали. Возможно, в результате этого что-то потеряете, но не исключено также, что сможете повернуть все в свою сторону. Принимая решение, следует помнить, как ваш шаг отразится на вашем имидже и авторитете.

Скорпион

Не исключено, что на работе по вине одного из коллег сложится непростая ситуация, поэтому будьте сдержанны в поступках и чувствах. Избегайте быстрого решения и трудных семейных вопросов. У одиноких наконец-то появится отличный шанс устроить свою личную жизнь.

Стрелец

На этой неделе вы полны новых идей, при этом можете получить ощутимую поддержку человека, которому доверяете. Смело начинайте то дело, которое давно запланировали. Не исключено, что для быстроты его реализации вам придется взять на себя несвойственные вам обязанности.

Козерог

Не стоит сейчас с наскоку решать вопросы личной жизни - понимания вам добиться будет трудно. Попробуйте избавиться от того, что мешает вам в жизни, чтобы впустить в жизнь новое и незнакомое. Не исключено, что этот решительный шаг в корне изменит вашу нынешнюю жизнь.

Водолей

Высока вероятность потерь и обмана даже со стороны близких вам людей. Поэтому будьте внимательны при общении и на работе, и вне службы. Займитесь самообразованием или начните посещать курсы и семинары - не исключено, что вскоре эти знания вам очень пригодятся.

Рыбы

Трудного разговора с деловыми партнерами из-за несоблюдения ими условий предварительной договоренности избежать не удастся. Но со второй половины недели ситуация изменится в лучшую сторону. Улучшится ваше настроение, появится надежда на солидный заработок.