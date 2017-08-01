Недавно «Казанские ведомости» провели в редакции сбор денежных средств для кошачьего приюта «Люськин дом». На собранные средства были куплены принадлежности для кошек. Чуть позже сотрудники нашей редакции посетили кошачий приют, чтобы передать подарки и познакомиться с его обитателями.

Приют для бездомных кошек «Люськин дом» открылся в Казани в феврале 2014 года и изначально располагался практически в центре города - на улице Достоевского. В обычном гараже были созданы максимально комфортные условия для проживания животных: поддерживалась чистота, необходимая температура, был проведен свет, имелись медикаменты и еда. Но в таком помещении отсутствовало водоснабжение и центральное отопление, не было окон, из-за чего животным не доставалось солнечного света. И еще один минус - мало места.

Спустя полтора года функционирования приюта было принято решение о переезде в более просторное помещение со всеми необходимыми условиями. Ремонт делался силами волонтеров. В июне 2015 года состоялся переезд. Сейчас приют находится на улице Зинина, тоже недалеко от центра.

По замыслу волонтеров в приюте кошки жить долго не должны. Здесь их ожидает специальный курс подготовки ко встрече с новым хозяином: животное проходит полный медицинский осмотр, в случае необходимости его лечат, стерилизуют, прививают.

Еще одной важной задачей для волонтеров остается социализация животного, поскольку некоторые из попавших сюда питомцев до такой степени напуганы, что боятся любого шороха, да и к еде относятся с боязнью. Но благодаря любви и заботе сотрудников и волонтеров приюта из грязных, неухоженных и больных животных получаются здоровые, добродушные, откормленные кошки, уже приученные к лотку и когтеточке. Каждое из этих животных достается новому хозяину совершенно бесплатно.

- Сейчас в «Люськином доме» около 30 обитателей. История каждой кошки, побывавшей в приюте, особенная: кого-то подобрали на улице, кого-то забрали от бабушки, у которой в квартире проживало 60 четырехлапых особей, а кто-то сюда попал раненым, - рассказывает волонтер приюта Юлия Кумирова (она в тот день была дежурной по приюту). - Целая команда волонтеров борется за жизнь животных. Активисты носят кошек к ветеринару и берут к себе домой на передержку до поиска новых хозяев. За время существования приюта новый дом обрели около 200 животных. Приют не государственный, поэтому за все, включая аренду помещения, платим сами, но также нам очень помогают добровольцы.

Питомцы встретили нас громким мяуканьем. Трудно удержаться и не погладить ласковых кошек, когда им так не хватает внимания.

Приют находится в подвальном помещении жилого дома, которое разделяется на два этажа. На первом этаже находится медпункт для животных. Здесь кошек выхаживают, лечат, приводят в порядок. Рыжий кот Мартин, который уж очень похож на известного персонажа советского мультфильма кота Леопольда, спрыгивает со стула и бежит с нами знакомиться. Из-за травмы позвоночника Мартин долгое время безвылазно сидел в клетке и лишь в последнее время стал выходить. Мы пожали Мартину лапку, пожелали поскорее выздороветь и найти верного и любящего хозяина.

На лестнице перед входом на второй этаж приюта, где живут все его обитатели, нас встретил шумный озорник Боня. Он попал сюда котенком-подростком и сразу подружился с остальными: черно-белая шубка мелькала одновременно во всех углах. Несмотря на то что Боня прошел через предательство бывшего хозяина, его энтузиазм не угасал ни на каплю.

Боня то и дело норовил ухватить Алису - черную кошечку с манишкой на шее.

- Они у нас любят пошуметь, оба энергичные. Когда Алису выпускаем из клетки, приходится сажать Боню, а то они не всегда ладят, - пояснила Юлия.

А в целом большая кошачья семья живет очень дружно. У каждой кошки в приюте есть уголок со своей миской и лотком. Кто-то устроился на широком подоконнике и смотрит на проезжающие мимо машины, как, например, черношерстная Багира. Ее кличка полностью оправдывает себя: гибкая, с черной блестящей шубкой, на которой контрастно выделяется белое пятнышко - оно очень похоже на маленький галстук. Другие лениво развалились на перине, а те, кто активнее, вовсю носятся с игрушечными мышками в зубах и лапах.

Среди такого многообразия обитателей трудно не заметить красавицу Кролю. Кроля - настоящая снежная королева приюта: белоснежная с черным пушистым хвостом, правда, из-за своего миниатюрного размера она больше похожа на принцессу. Кроля очень осторожна, пуглива, с опаской смотрит на нас, когда предлагаем ей взять с рук витаминку. Но зато очень ласкова - громко-громко мурлычет.

- А вот наш Геракл, - показывает на большого кота Юлия Кумирова.

Геракл - настоящий британец. Из-за голодной жизни на улице у него были проблемы с желудком. Теперь он сидит на особой диете. Геракл с удовольствием съел нашу витаминку.

- Добрый день! Я немного опоздала, - извиняется внезапно вошедшая девочка. Оказывается, Жанна (так ее зовут) - волонтер. В этом году она закончила восьмой класс. - Я узнала о приюте в интернете. У меня дома живет кот, но я решила помочь и другим. Прихожу сюда после школы, кормлю животных, общаюсь. Им ведь очень не хватает домашнего тепла, а мы пытаемся здесь сделать их жизнь лучше, - сказала она.

Кошечки активно позируют, когда начинаем их фотографировать - то зевнут, то растянутся во весь рост. Фотогеничнее всех оказался громкоголосый Граф. Сейчас трудно поверить, что такой красивый статный кот жил в подвале и чуть не умер от чесотки. Но его вовремя спасли. Теперь Граф, как и все остальные питомцы, ждет свой дом и любящую семью.

- Для нас самое радостное событие - это когда кошка находит свой долгожданный дом. Все наши животные особенные. Многие из них прошли через тяжелые испытания: жестокость бывших хозяев, трудности жизни на улице, долгое лечение и процесс реабилитации. Но несмотря на все это, они остались ласковыми и чуткими на внимание, - сказала нам напоследок Юлия, поблагодарив за подарки и визит.