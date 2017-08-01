Ученые из США, представляющие Гарвардский университет, порекомендовали применять специальное упражнение, которое, по их словам, эффективно против бессонницы. В частности, для быстрого снятия напряжения медики посоветовали освоить отдельную технику дыхания.

Во время лекций на вопрос о том, как уснуть за одну минуту, специалисты ответили, что справиться с бессонницей человеку отлично помогает упражнение «4 - 7 - 8».

«Нужно на протяжении четырех секунд вдыхать воздух через нос, а затем задержать дыхание на семь секунд. После этого следует дышать с помощью рта на протяжении восьми секунд. Так нужно повторять, пока не захочется спать», - рассказали ученые. Об этом сообщает портал «МедикФорум».

По их словам, подобный метод использовался индийскими йогами в процессе медитации. Эксперты подчеркивают: дыхание в соответствии с вышеописанным ритмом способно успокоить нервную систему человека за короткое время.

Данное дыхательное упражнение они порекомендовали применять не только для улучшения процесса засыпания ночью, но и для снятия стресса, избавления от неприятных эмоций.