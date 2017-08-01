Осенью буду выходить на пенсию. Прошу разъяснить, каким образом будет осуществляться доставка моей пенсии и возможна ли ее выплата по доверенности.

С.П.Петров

Как ответили нам в управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, выплата пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).

Кроме этого, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии.

Существуют следующие способы доставки пенсий.

1. Вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно в почтовом отделении (иной организации, осуществляющей доставку пенсии) по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки. При этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается. И необходимо будет написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда, чтобы возобновить ее выплату.

2. Вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Дату перечисления пенсии можно узнать заранее. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения.

3. Вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно в организации, занимающейся доставкой пенсии. Порядок выплаты пенсии через иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение почтовой связи.