У меня есть брат 1965 года рождения, инвалид первой группы. В 2002 году я взяла над ним опекунство. Могу я как опекун инвалида первой группы выйти на пенсию в 50 лет?

Елена

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено льготное пенсионное обеспечение только родителям и опекунам инвалидов с детства.

Страховая пенсия по старости данной категории граждан устанавливается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Право на досрочное назначение страховой пенсии имеет один из родителей, воспитавший ребенка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста:

- отец - по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет;

- мать - по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Для опекунов инвалидов с детства возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет (мужчины и женщины соответственно). Возраст, по достижении которого может быть реализовано право на досрочную пенсию по старости, определяется пропорционально, в зависимости от продолжительности периода опеки над ребенком-инвалидом. При этом обязательным условием является установление опекунства и воспитание ребенка до 8-летнего возраста. Продолжительность опеки для права на досрочную пенсию определяется только с учетом периодов, когда ребенок признавался инвалидом.

Поэтому, если ваш брат не является инвалидом с детства, права на досрочный выход на пенсию вы не имеете.