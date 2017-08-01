Разгадывать кроссворды и решать головоломки, играть в шашки и шахматы, изучать иностранные языки, пить сок черники, включать в рацион орехи и морскую капусту - все это и многое другое советуют специалисты для укрепления памяти. «КВ» решили выяснить, какие необычные способы помогут дольше сохранить нашу память в хорошем состоянии.

- Многие считают, что крепкая память - это вопрос везения или некого дара. Однако на самом деле память - такой же навык, требующий развития, как и, к примеру, пение, танцы. Если вы забываете самые простые вещи, испытываете трудности с запоминанием имен, событий, мест, значит, нужно тренировать память, - отметила врач-невролог МУЗ «Клиническая больница №2» Елена Шарафеева. - Избегайте рутины: когда человек каждый день на автомате выполняет одно и то же, мозг все медленнее обрабатывает информацию. Старайтесь изучать что-то новое, учитесь удивляться, меньше тревожьтесь. С появлением гаджетов, электроники люди перестали записывать информацию от руки. Между тем это отличный способ тренировки памяти. Поэтому всегда держите под рукой ручку и блокнот. Стройте ассоциации, они также развивают нашу память. И, наконец, хочу посоветовать пожилым людям развивать свои таланты даже после выхода на пенсию. Занятия танцами, пением, рисованием являются отличной тренировкой для памяти.

Люди с уникальной памятью существовали во все времена. Среди них представители разных эпох, поколений, профессий. Но всех их объединяли феноменальные возможности запоминания информации. К примеру, известный изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер и физик Никола Тесла мог запоминать целиком текст книги, подробно воспроизводить трехмерные изображения увиденных им объектов. Он в уме производил моделирование и мысленно запускал изобретаемое устройство, свободно говорил на восьми языках. Президент США Теодор Рузвельт каждый день прочитывал по 2 - 3 книги, после чего мог воспроизвести содержание текста до мельчайших деталей. Великий пианист, композитор, дирижер Сергей Рахманинов благодаря своей фотографической памяти мог очень быстро запоминать ноты и отрывки из сложных музыкальных произведений.

История знает и другие невероятные случаи безграничных возможностей памяти. Так, 65-летняя американская актриса и продюсер Мэрилу Хеннер относится к числу уникальных людей с гипертимезией - способностью запоминать и воспроизводить все, что когда-либо происходило в жизни. Она может описать каждый свой день начиная с 11 лет. Таких людей в мире очень мало, не более 20. Они помнят все подробности своей биографии: когда впервые сели за руль, когда услышали ту или иную песню, чем занимались в определенный день, какая погода была в это время. Однако неконтролируемый поток воспоминаний для многих из них стал изнурительным бременем. Так, другая американка - 51-летняя Джилл Прайс - призналась, что подобные способности ее выматывают. Она может вспомнить любой свой день начиная с 14 лет.

Ряд ученых отказываются верить в безграничные возможности памяти и считают подобные случаи мифом. Психиатры, невропатологи известных университетов мира проводят с такими людьми огромное количество тестов и продолжают исследовать их необычные способности. Тайна феномена еще не раскрыта. Пока же ученые исследуют, у нас есть все возможности тренировать память так, чтобы запоминать и не забывать с возрастом все самое нужное и важное.