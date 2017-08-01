Согласно ст. 64 ТК РФ не допускается ограничение прав и установление преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Деловые качества - это способность лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся профессионально-квалификационных и личностных качеств.

В случае отказа в приеме на работу работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Если гражданин полагает, что ему неправомерно отказали в приеме на работу, целесообразно обратиться с заявлением в госинспекцию труда.

Законодательство о занятости населения также запрещает дискриминацию в объявлениях о наличии вакансий. Запрещено распространять информацию о свободных рабочих местах, содержащую сведения об ограничении прав или установлении преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников.

Такое административное правонарушение, как дискриминация, - это нарушение прав, свобод и законных интересов гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или социальным группам. Дискриминационное правонарушение в объявлениях о вакансиях влечет за собой наложение административного штрафа (ст. 13.11.1 КоАП РФ). К ответственности за распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера, могут быть привлечены работодатели редакции СМИ, владельцы сайтов и расклейщики объявлений.