Можно ли пенсионеру оформить компенсационную выплату по уходу за инвалидом?

Евгения Александровна

Нет. Как пояснили нам специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, пенсионеры (как и лица, получающие пособие по безработице) права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты.