Я человек военный. Расскажите, пожалуйста, на какую пенсию может рассчитывать военнослужащий.

Михаил Федорович

Уважаемый Михаил Федорович, в управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани нам сообщили следующее.

Военнослужащие имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности по линии силовых ведомств и страховой пенсии по старости (без учета фиксированной выплаты) при соблюдении одновременно следующих условий:

- достижение общеустановленного возраста выхода на страховую пенсию по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55);

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30;

- получение пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силовых ведомств.

Согласно положениям Федерального закона «О страховых пенсиях» продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, в 2017 году составляет 8 лет и ежегодно увеличивается на один год до достижения 15 лет в 2024 году. Величина индивидуального пенсионного коэффициента должна быть не ниже 11,4 в текущем году, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30.

При этом необходимая продолжительность страхового стажа и величина ИПК при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях определяются на день достижения общеустановленного пенсионного возраста.