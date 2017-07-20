Мне было 3 месяца, когда началась война. Отец ушел на фронт, был разведчиком. 24 февраля 1942 года он ушел со взводом на задание и погиб. Моя мать снова вышла замуж и уехала в Ташкент. Так мой дедушка стал моим отцом.

Он родился в 1885 году в деревне. Повзрослев, уехал в Москву, учился мастерить утварь. До революции 1917 года он работал в Москве, был мастером участка. Потом женился и вернулся в деревню, так как супруга не хотела в Москву - там он жил с одной семьей в однокомнатной квартире. Моя бабушка была русская, а дедушка татарин.

Мой отец-дедушка учил меня быть интернационалисткой, любить людей всех наций. В деревне он в своей бане открыл мастерскую, чинил самовары и разную утварь. Днем работал в мастерской, а ночью охранял колхозные фермы, склады, поля.

Он часто ходил по деревням, особенно во время сенокоса, брал самовары, утварь на ремонт и, починив, относил обратно. Цены не называл, был доволен тем, что ему давали за работу. Приносили что могли - яйца, немного творога, молока.

Дедушка никого не обижал, весь район любил его. Из соседних деревень к нему часто приходили в гости люди разных национальностей и всегда приносили гостинцы - то грибы, то ягоды.

Дедушка заботился обо мне, не разрешал долго гулять на улице. А в кино - пожалуйста, иди 3 км, даст денег. Он любил повторять пословицу: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». И очень хотел, чтобы я училась. Он все время говорил: «Дожить бы мне до того момента, когда ты окончишь школу». Так и получилось. Я окончила школу, а 15 августа 1958 года он скончался от отравления - его работа в мастерской была вредной.

Я всегда буду помнить дедушку и любить его как отца, потому что он воспитал во мне интернационализм, научил меня всегда помогать людям, быть честной и справедливой. И я очень благодарна ему за все, что он для меня сделал.