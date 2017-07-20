Мой сын Вячеслав Будылин погиб в 2013 году в возрасте 30 лет. Об этой трагедии писали местные газеты, в том числе и «Казанские ведомости». Говорят, время лечит. Но с годами наша с мужем боль не утихает, а становится только сильнее. Дочке Славы было всего полгодика, когда его не стало. Сейчас белокурой девчушке Миланочке, нашей внучке, 4 года, она очень любознательная, активная. Конечно, своего отца она совсем не помнит, но мы замечаем, что ей очень не хватает папы, его внимания и ласки. От ее имени я написала такие строки.
Дорогому папе от маленькой дочки
Любимый папочка,
Тебя мне не хватает!
Смотрю на небушко
И вижу там тебя.
Я знаю, чувствую,
Что ты мне помогаешь,
Когда мне грустно
И когда болею я.
И ты дарил бы мне
Красивые игрушки,
Вкусняшки разные
Ты мне бы покупал.
А если вдруг меня бы
обижали,
То ты всегда меня бы
защищал!
Я обещаю хорошо
учиться
И постараюсь хорошо себя
вести.
Я верю: ты бы мной
гордился,
Хочу ни в чем тебя
не подвести!
Мои косички мама
заплетает,
Я знаю, что об этом ты
мечтал.
Как жаль, что нет тебя
Со мною, папа!
Меня бы крепко ты обнял,
поцеловал!
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