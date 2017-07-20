Мой сын Вячеслав Будылин погиб в 2013 году в возрасте 30 лет. Об этой трагедии писали местные газеты, в том числе и «Казанские ведомости». Говорят, время лечит. Но с годами наша с мужем боль не утихает, а становится только сильнее. Дочке Славы было всего полгодика, когда его не стало. Сейчас белокурой девчушке Миланочке, нашей внучке, 4 года, она очень любознательная, активная. Конечно, своего отца она совсем не помнит, но мы замечаем, что ей очень не хватает папы, его внимания и ласки. От ее имени я написала такие строки.

Дорогому папе от маленькой дочки

Любимый папочка,

Тебя мне не хватает!

Смотрю на небушко

И вижу там тебя.

Я знаю, чувствую,

Что ты мне помогаешь,

Когда мне грустно

И когда болею я.

И ты дарил бы мне

Красивые игрушки,

Вкусняшки разные

Ты мне бы покупал.

А если вдруг меня бы

обижали,

То ты всегда меня бы

защищал!

Я обещаю хорошо

учиться

И постараюсь хорошо себя

вести.

Я верю: ты бы мной

гордился,

Хочу ни в чем тебя

не подвести!

Мои косички мама

заплетает,

Я знаю, что об этом ты

мечтал.

Как жаль, что нет тебя

Со мною, папа!

Меня бы крепко ты обнял,

поцеловал!