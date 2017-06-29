Вот и наступил август, самый щедрый месяц ягод, овощей и фруктов! И конечно же, в продаже появились арбузы. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напомнило правила выбора и употребления этой популярной ягоды.

В арбузах содержится много полезных веществ: каротин, витамины группы В, витамин С, минералы кальций, железо, магний, натрий, калий, клетчатка. Арбуз содержит немного углеводов, в основном это фруктоза, что важно для больных сахарным диабетом. Арбуз может быть средством для утоления жажды, а также хорошим мочегонным.

Арбуз считается диетическим продуктом, и его используют для корректировки веса. Обладает низкой калорийностью - в 100 г мякоти содержится всего 38 ккал, при этом арбуз превосходно утоляет голод, так как имеет сладкий вкус. Ну и благодаря мочегонным свойствам масса тела становится объективно на 1 - 2 кг меньше из-за выведения лишней жидкости из организма.

Но нужно помнить, что при всех положительных качествах арбуза польза его будет действительно реальной при одном обязательном условии - он должен быть спелым.

Традиционно арбузы выращиваются на открытом грунте, доспевают они в лучах жаркого летнего солнца и как раз в августе уже достаточно зрелые и спелые. Но в случае выращивания арбуза под пленкой или в условиях теплицы нитраты и стимуляторы роста могут накапливаться в мякоти в концентрациях, значительно превышающих границы нормы (норма составляет 60 мг на 1 кг).

Нитраты в арбузе способны привести к отравлению различной степени тяжести, чаще всего это раздражение кишечника со всеми вытекающими последствиями: тошнотой, рвотой, диареей. Причиной же расстройства является раздражающее действие нитритов на слизистые оболочки пищеварительного тракта.

Несколько простых правил помогут вам правильно выбрать арбуз и употребить его с пользой.

В несанкционированных местах, вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест реализация бахчевых запрещена, и покупать в этих местах их не следует. Приобретать арбузы нужно в магазинах и торговых центрах, там, где организован входной контроль качества продукции и продавец может представить по вашему требованию документы, подтверждающие происхождение и качество (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, а также весы. По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Не допускается продажа бахчевых культур частями, в разрезанном виде, так как на поверхности арбуза накапливается грязь, пыль и микроорганизмы, которые могут попадать с кожуры внутрь.

Перед употреблением арбуз надо обязательно тщательно вымыть, желательно с мылом и щеткой, ополоснуть кипяченой водой; нарезанный арбуз следует употребить в течение суток.

Если вы купили арбуз, но у вас есть сомнения насчет содержания в нем нитратов, можете в домашних условиях проверить его пригодность.

ПРИЗНАКИ АРБУЗА БЕЗ НИТРАТОВ: наличие желтого пятна (бок, на котором арбуз лежал на грядке), оно должно быть максимально желтым;

хорошо выраженный яркий и контрастный цвет корки и полос кожуры арбуза;

наличие тихого треска при сжимании арбуза, а при ударе согнутым пальцем появляется умеренно звонкий звук;

на поверхности не должно быть порезов, трещин, царапин;

мякоть красная, различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета;

консистенция мякоти сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.