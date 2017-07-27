Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, о чем сообщается на сайте Кремля.

Согласно законопроекту с 1 января 2019 года в России перестанут действовать такие организационно-правовые формы, как садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое или дачное партнерство, а также понятие «некоммерческие объединения граждан».

Россиянам предлагается создание двух организационно-правовых форм - огороднического и садоводческого некоммерческих товариществ.

Каждое садоводство обязано будет проходить перерегистрацию и определяться, какую форму товарищества выбрать. Их принципиальное отличие: на землях огороднического товарищества можно сажать овощи-ягоды, но там не может быть никаких капитальных строений.

В законе систематизируются виды недвижимости, которые можно построить на земельном участке. Например, можно построить жилой дом и даже зарегистрироваться на постоянное жительство, но возводить его можно только на участке садоводческого товарищества. А на землях огороднического товарищества разрешается поставить лишь временное хозяйственное строение.

Определены три вида взносов: вступительные, членские и целевые. Кроме того, зафиксированы направления, по которым можно использовать данные средства. По новому законодательству вступительный взнос садоводам, как это было ранее, платить будет не нужно. Обязательные взносы можно будет платить только в банке на расчетный счет товарищества, а не в кассу садоводства. Это сделает поступления и расходы прозрачными.

Для переоформления учредительных документов ранее созданных объединений граждан в законопроекте предусмотрены переходные положения. Согласно закону переходный период займет 5 лет, то есть все документы надлежит оформить к 1 января 2024 года. На одной территории по закону сможет находиться только одно товарищество, то есть быть огородному товариществу внутри садового незаконно.

Председатель правления товарищества, само правление и ревизионная комиссия будут выбираться не на два года, как сейчас, а на 5 лет.

Для того чтобы лицензировать скважину, товариществам не надо заказывать проекты, экспертизы и иные дорогостоящие документы. Процедура значительно упрощается, но при этом остается обязательной. Садовые и огороднические товарищества могут добывать подземную воду для своих нужд до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.