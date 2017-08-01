На прошлой неделе в редакции «Казанских ведомостей» наградили победителей необычного конкурса «#Башкитап». Для того чтобы стать его участником, нужно было снять видеоролик о том, как можно ходить с книгой на голове.

Появление этого конкурса связано с необычным флешмобом - шуточным соревнованием «Баш - китап» («Голова - книга»), которое придумали и провели сотрудники редакции в свой 26-й день рождения. Спустя время соревнование преобразовалось в своеобразный конкурс среди наших читателей. В борьбе за победу его участники придумывали все новые и новые способы дефилирования с книгой на голове. В итоге беспристрастным редакционным жюри было выбрано 20 самых позитивных роликов, и впоследствии определились финалисты конкурса. Так, один из победителей - генеральный директор издательского дома «Ярмарка» Владимир Кожевников из Лениногорска - умудрился пронести книгу на голове и притом не уронить ее, спускаясь со второго на первый этаж. И делал это впервые в жизни! А самый юный победитель - девятилетний Камиль Рахманкулов из Казани - пробовал класть на голову не одну, а сразу три книги. Попытка тоже оказалась удачной. Третьей победительницей стала бывшая школьница, а ныне абитуриентка Алла Щучкина из Йошкар-Олы, мечтающая учиться в одном из казанских вузов.

Все победители получили заслуженные призы от спонсора конкурса - ГУП «Татарское книжное издательство» - и редакции газеты «Казанские ведомости».

Думаем, читатели еще не забыли, что является лучшим подарком. Первый заместитель генерального директора Татарского книжного издательства Айдар Гимадеев и заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Аббязова вручили Алле Щучкиной биографическое издание о Габдулле Тукае из коллекции Национального музея РТ и книгу татарского фольклора, а самому юному финалисту - детскую книгу произведений Габдуллы Тукая на двух языках и самоучитель татарского языка. Домашнюю библиотеку победителей пополнит и книга главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «Путеводитель до Берлина», а также сборник «Санта-Барбара» по-казански», составленный из лучших историй популярной рубрики газеты.

Как отметила Венера Якупова, газета делает многое для популяризации чтения. На протяжении многих лет на ее страницах ведется рубрика «Читающий Татарстан», проводятся конкурсы, пропагандирующие чтение книг. Одним из них стал конкурс «Семейная реликвия», где наши читатели рассказывали о книгах, которые повлияли на их жизнь и передаются в семье из поколения в поколение.

Девятилетний Камиль Рахманкулов пришел не один, а вместе со своей пятилетней сестренкой и бабушкой Фиалкой Фаттаховой, которая по счастливой случайности в этом году стала победительницей другого нашего конкурса - «Тайна черного пакета». Пока сестренка осваивает буквы, Камиль успел прочитать большинство книг из тех, что задали ему на лето по школьной программе. Его любимая книга - про Питера Пэна.

Вместе с нами искренне порадовался за юного читателя и первый заместитель генерального директора Татарского книжного издательства Айдар Гимадеев: «Проблема современных детей в том, что они много времени проводят за компьютерами и гаджетами. Чтение - это ведь прежде всего развитие и постижение мира. Информация из интернета быстро забывается, а вот к написанному на бумаге можно вернуться не раз». А заместитель главного редактора «Татарского книжного издательства» Венера Аббязова поделилась приятной новостью: недавно ими был запущен Центр татарской литературы. Теперь на сайте www.tatkniga.ru можно найти и почитать бесплатно любое произведение, изданное в Татарском книжном издательстве или касающееся Татарстана. «Приятно осознавать, что произведения татарских писателей и поэтов популярны и востребованы во всем мире. Стараясь идти в ногу со временем и понять предпочтения наших читателей, мы тоже очень трепетно относимся к популяризации чтения», - добавила Венера Аббязова.

Третий победитель конкурса - Владимир Кожевников - в этот день не смог приехать в Казань из далекого Лениногорска. Но заслуженный приз ждет его в редакции.