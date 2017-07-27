Может показаться странным, но, пожалуй, самое опасное растение в России носит «вкусное» кулинарное название - борщевик. Чем оно опасно и как с ним бороться, рассказывает кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

БОРЩЕВИК БЫВАЕТ РАЗНЫЙ. Дело в том, что из множества видов борщевика, встречающихся в мировой флоре, большинство вполне безобидны. Издавна сельские жители ранней весной сушили и солили огромные напоминающие по форме медвежьи лапы листья этого растения, добавляли в овощные или мясные супы (борщ). Мариновали молодые побеги, изготовляли цукаты из стеблей, получали сахар и гнали водку из корней. Заметив, что борщевик охотно поедают дикие животные, стали добавлять его в корм домашнему скоту. Размещали пасеки неподалеку от зарослей этих медоносных растений.

Борщевик широко использовали в народной медицине. Отвар корней пили при нервных и кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом. Припарками из листьев лечили ревматические боли в суставах, водно-спиртовым экстрактом - заболевания почек, легких, расстройство желудка, судороги, спазмы, истерию...

В те годы не только народные целители, но и малые дети знали «в лицо» растения, которые можно встретить в лесу или на соседнем лугу. Из поколения в поколение передавали сведения об их опасности или полезности. В процессе урбанизации часть этих знаний была потеряна. Зато человек стал предпринимать активные и зачастую неудачные попытки переделать природу под себя. Так во многих областях России обосновалось несвойственное для них прежде и действительно опасное растение.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!» После Второй мировой войны КПСС поставила перед учеными важную задачу: решить проблему кормопроизводства. При ВАСХНИЛ (РСХА) была организована группа по изучению и внедрению новых и нетрадиционных кормовых растений. Можно услышать мнение, что борщевик был завезен к нам из Америки. Это не совсем так: идею действительно импортировали из США, но ученые сделали ставку не на борщевик шерстистый - единственный вид, растущий в Америке, и даже не на близкий к нему представитель нашей флоры борщевик сладкий. В степи средней полосы России было решено переселить (интродуцировать) с Кавказа борщевик Сосновского.

Неприхотливое растение, быстро наращивающее зеленую массу, прижилось, и поначалу это показалось настоящим успехом. Ученые стали выводить новые сорта, но завершить работу не успели - СССР перестал существовать. В тяжелые 90-е намеренно выращивать борщевик перестали, а уничтожить его плантации не удосужились.

Оказавшись без надлежащего ухода, борщевик стал настоящим бичом полей и садов: огромные зеленые кусты заглушали растущие рядом культуры, молоко коров, питавшихся борщевиком, сильно отдавало горечью, да и само растение представляло серьезную опасность для людей.

ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ! В листьях, стеблях и цветках борщевика содержатся фуранокумарины - вещества, которые резко увеличивают чувствительность кожи к свету и вызывают сильнейший дерматит. Покраснение кожи может сопровождаться повышением температуры и общим ухудшением состояния. Большие волдыри со временем превращаются в темные болезненные пятна и рубцы. Заживление длится 3 - 6 месяцев, а у некоторых пострадавших ожог повторяется самопроизвольно через некоторое время, стоит человеку немного позагорать. Особенно опасно, если сок попадет в глаза или на слизистую ротовой полости.

СЕМЯ И ПЛЕМЯ. Борщевик Сосновского - двухлетнее цветущее лишь один раз в жизни растение. Но в его мощных и по-своему красивых зонтиках формируется 15 - 20 тысяч семян, которые прорастают не сразу, а могут пролежать в земле, дожидаясь своего часа, до 15 лет! Хорошо хоть борщевик не образует корневой поросли, поэтому борьба с ним заключается в уничтожении семян и растений, способных их продуцировать.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ. Бороться с борщевиком очень сложно, но вполне возможно. На небольших участках хороший эффект дает весеннее уничтожение проростков с помощью гербицидов - химических средств, подавляющих рост и развитие растений. Причем концентрация раствора должна быть двойной или даже тройной от прописанной в инструкции для других сорняков. Зачастую обработку приходится повторять, а особо устойчивые кусты срезать под корень лопатой или плоскорезом. Делать это нужно строго до цветения. Если момент упущен, цветки обрезают до начала полного созревания плодов в центральном, самом крупном зонтике и сжигают.

Для борьбы с борщевиком возможно применение укрывного материала. Если ранней весной проблемный участок застелить пленкой толщиной не менее 100 мкм и придавить чем-нибудь тяжелым, есть надежда, что за лето сорняк погибнет. По крайней мере он не зацветет и не даст семян, а это уже хорошо!

ЗАЩИТА ОТ ДЕРМАТИТА. Для уничтожения борщевика потребуется защитная одежда из непромокаемой ткани, маска на лицо, очки. Если контакт тела с соком растения все же произошел, необходимо по возможности в кратчайшие сроки обильно промыть пораженные участки под проточной водой с хозяйственным мылом. Промыть (именно промыть, а не протереть!) кожу спиртосодержащей жидкостью (одеколоном, водкой, спиртом). Фиксирующую повязку не применять, пользоваться препаратами для лечения ожогов. При большой площади ожога, при попадании сока в глаза и на слизистые обратиться к врачу!

К сожалению, довольно часто жертвами борщевика становятся дети. Покажите ребятам издали опасное растение, объясните, что и брать его в руки, а тем более тянуть в рот нельзя ни в коем случае!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Одними из наиболее активных в решении поставленной партией задачи были ученые Ленинграда, Сыктывкара, Москвы и Подмосковья. В этих регионах бесконтрольное размножение борщевика и поныне является настоящим бедствием. Там предусмотрены тендеры для борьбы с борщевиком, фермеров, которые игнорируют необходимость борьбы с этим опасным и исключительно живучим сорняком, штрафуют.

В Татарстане ситуация несколько лучше. Тем не менее борщевик можно увидеть на естественных лугах, сенокосах и пастбищах, вдоль трасс местного значения, а зная его живучесть, есть опасность распространения растения на большие территории. Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан настаивает на необходимости разработки плана мероприятий по борьбе с борщевиком.

В полевых условиях и промышленных масштабах применимы интенсивные вспашки, частые прополки и неоднократное скашивание строго перед цветением борщевика. Возможен посев быстрорастущих и высокопродуктивных злаков или бобовых культур. Как вариант - интенсивное возделывание пропашных культур (картофеля, например).

На сегодняшний день известен лишь один вредитель этого растения - борщевичная моль. Заманчиво было бы поручить ученым разработать способ ее распространения на территориях, занятых борщевиком. Конечно, если специалисты подойдут к проблеме серьезно и доведут дело до конца - чтобы потом не пришлось еще и с этой молью бороться...