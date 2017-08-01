Август - один из самых прекрасных летних месяцев. В атмосфере уже отсутствует зной, но все еще наблюдаются периоды по-летнему теплых и солнечных дней. О погоде этого месяца рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Именно август становится самым активным летним периодом для садоводов и огородников, ведь созревает урожай, который надо собрать и переработать, чтобы сделать запасы на долгую зиму. Сезон красиво называют бархатным, именно в это время года отпускники торопятся побывать у южных морских берегов, чтобы порадовать свое тело ласковыми солнечными лучами. Сможем ли мы нынешним неуютным летом хотя бы в августе насладиться теплом и солнцем?

Август по календарю является последним месяцем лета. В отличие от юного июня и зрелого июля про август говорят - «малиновое лето», его венец и приближающийся закат. Он считается своеобразной меженью между летом и осенью. В народе август называют «жнивень» и «разносол» - природа щедро отдает накопленные за лето дары. На полях наливаются хлеба, в огородах радует обилие овощей и сочной зелени, в садах под тяжестью плодов гнутся ветви яблонь и груш, а грибники наслаждаются в лесах сбором крепких боровиков, подберезовиков и опят.

По сложившимся в многолетнем режиме характеристикам обычно в августе наблюдаются периоды прощального летнего тепла. В этом месяце по-особому чистое и бездонное ночное небо усыпано сверкающими звездами и можно наблюдать волшебный звездопад.

Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра России в августе этого года средние температуры воздуха в Казани и пригородах будут соответствовать климатической норме и составят 16 - 17 гр. тепла. В течение месяца ожидается выпадение около 50 миллиметров дождя. Впрочем, природа предусмотрела, что такое обилие влаги, близкое к максимальному, как в июле, не повредит дозреванию урожая в садах и огородах, а главное - подготовке полей к севу озимых культур.

С первых дней августа погоду над Татарстаном продолжит формировать небольшой антициклон. Но полностью прекратить дожди он пока не в силах - облака все же собираются в послеполуденные часы. Жара, установившаяся в конце июля, начнет постепенно ослабевать.

Во второй половине месяца начнется разрушение антициклона. С запада будут распространяться циклоны с атмосферными фронтами, которые принесут неустойчивый характер погоды - грозовые дожди, местами град и шквалистые усиления ветра. В начале третьей декады ненадолго подойдет волна тепла с температурами днем до 24 - 27 градусов, не исключаются локальные грозовые ливни. Завершится месяц прохладной погодой с дневными температурами 20 - 23 градуса и возможным выпадением более затяжных дождей. По ночам уже вполне ощутимо будет чувствоваться осенняя прохлада. На поверхности почвы в конце августа температуры перед восходом солнца часто кратковременно приближаются к нулевой отметке, уже вероятны слабые заморозки. Рекорд, по данным метеостанции «Казань-опорная», отмечен в 1976 году - на почве столбик термометра опускался до 1 гр. мороза.

Обычно августовские заморозки кратковременные - температура понижается к рассвету, а с восходом солнца начинается прогрев. Но рачительные хозяева ближе к концу месяца уже убирают теплолюбивые культуры, а при угрозе похолодания надежно укрывают или переносят их в хранилища.

Согласно данным климатических архивов по городу Казани за 146-летний ряд наблюдений самый жаркий день августа с температурой 40 градусов выше нуля отмечен 1 августа недавнего 2010 года. До этого рекордным считался день 1 августа 1920 года - столбик термометра тогда показал 37,7 гр. тепла, и этот рекорд удерживался в течение 90 лет. Абсолютный минимум (самая низкая температура воздуха - 1,6 гр. тепла) отмечался дважды - 14 августа 1933 года и 31 августа 1932 года.