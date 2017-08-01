Теплый летний вечер в городском парке. На детской площадке оживленно - с упоением играет малышня, рядом родители. Но надолго здесь мало кто задерживается. Причина - комары.

- Вчера пробыли в парке всего полчаса, и сын покрылся красными пятнами, - сетует молодая мама Евгения Вафина. - Я не знала, что здесь полчища комаров, и ничем ребенка не намазала, не обрызгала. И вот результат - весь лобик, руки, ноги покрыты укусами. Да и сама в расчесах. И ведь как жалят - все тело зудит, сил нет. Сегодня подготовилась - во всеоружии, но что-то мало помогают эти крема и прочие репелленты. Комары продолжают атаковать. Хоть москитную сетку на ребенка одевай!

Этим летом подобные жалобы можно слышать от многих горожан. Дело не в индивидуальной непереносимости - действительно, комаров нынче немало. Причем не только за городом, но и в казанских парках, скверах, во дворах, особенно там, где густые зеленые насаждения. В чем причина?

- Идеальные погодные условия для этих кровососущих насекомых, - говорит рыбак с 30-летним стажем Николай Федоровичев. - Обильные дожди в июне и июле, относительно теплая температура, густая трава, подолгу невысыхающие лужи во впадинах, ямках и рытвинах - все это вкупе и дало возможность размножиться комарам.

К перечисленному можно добавить и те факторы, которые на виду у всех горожан: большая часть улиц Казани в густой траве, нет регулярного покоса. Вот и получают кровопийцы условия как в инкубаторе: тепло, сыро, темно, даже там, где нет озер, прудов и речушек.

В городе и за его пределами с апреля по август сотрудники дезинфекционной станции обрабатывают водоемы специальными средствами. При этом предварительно проводится энтомологическое обследование. В Роспотребнадзоре по РТ заверили, что все водоемы города находятся под контролем. Постоянно ведут отбор проб энтомологи из Центра гигиены и эпидемиологии, при необходимости проводится противомалярийная обработка. Кстати, вытравливаются только личинки комаров - мотыль. Когда насекомое превращается во взрослую особь, с ним бороться бесполезно.

- На сегодняшний день из запланированных 600 га водоемов нашей службой обработано свыше 380 га, - говорит заведующая отделом профилактической дезинфекции МБУ «Дезинфекционная станция города Казани» Евгения Шарапова. - Это практически все водоемы Ново-Савиновского, Советского районов. В Вахитовском и Приволжском районах это, конечно же, все три озера Кабан, левобережье Казанки, в Кировском обработали озера Малое Глубокое и Глубокое, а также Малое и Большое Лебяжье. Ларвицидная обработка уничтожает личинки комаров, а не взрослых особей.