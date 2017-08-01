По итогам весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ в 2017 году показатель годности к военной службе по Татарстану составил 75,5%, сообщает ИА «Татар-информ». По сравнению с аналогичным периодом 2016 года данный показатель вырос на 1%. Об этом во вторник на брифинге в Доме Правительства РТ заявил военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.



Он отметил, что в ходе весеннего призыва 2017 года на призывные комиссии в Татарстане вызывалось около 19 тысяч призывников, явилось 99,8% от вызывавшихся. Для Татарстана норма призыва на весну 2017 года составила около 4 тысяч человек. Всего по России в соответствии с указом Президента РФ призыву на военную службу подлежали 142 тысячи человек.

Сергей Погодин также сообщил, что в параде Военно-морского флота России, который прошел в Санкт-Петербурге 30 июля, принимали участие моряки из Татарстана.

«С 2017 года это будет главный морской парад. Там принимали участие не только корабли Балтийского флота, но и корабли других флотов. У нас ребята служат во всех флотах, поэтому они также принимали участие в параде. Мы не можем говорить о конкретных цифрах в количественном отношении. Могу сказать, что около 40 процентов наших, татарстанских моряков служат на Черноморском флоте. На Балтийском, Северном и других флотах наши ребята также есть», - заявил С.Погодин.

Помимо этого военный комиссар РТ прокомментировал ситуацию, произошедшую в июне этого года. Тогда в военный комиссариат Республики Татарстан поступила информация о том, что в пути следования воинского эшелона до железнодорожной станции Уссурийска призывник из Татарстана выпрыгнул из вагона. По словам спикера, сейчас молодой человек находится в удовлетворительном состоянии, угрозы его жизни нет.

«Сейчас этот призывник находится в читинском военном госпитале, его состояние удовлетворительное, он самостоятельно передвигается. Рядом с ним находится мама, мы с ней на связи. Мы оказали ей финансовую помощь, я также держу связь с начальником госпиталя. Возможен вариант перевода этого молодого человека в Москву или Татарстан после того, как он будет готов к переезду. После того как парень вылечится, он будет комиссован. В настоящий момент расследование проводит местная военная прокуратура», - добавил Сергей Погодин.