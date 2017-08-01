До 1 октября федеральные льготники должны сделать выбор: соцпакет или денежная компенсация в размере 1048,97 рубля в месяц. Многие выбирают компенсацию: пусть небольшие, но живые деньги людям кажутся привлекательнее льгот. Но чем может обернуться для человека такое необдуманное решение? Об этом рассказали врачи во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Главный внештатный специалист-кардиолог МЗ РТ Альберт Галявич напомнил, что федеральные льготники, получающие соцпакет, имеют право на получение льготных лекарств не только по основному заболеванию, но и по сопутствующим. А это очень важно. Например, онкологические заболевания нередко осложняются заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- Для онкологических больных проблема отказа от льгот одна из наиболее актуальных. По данным на конец июня, в нашем регистре пациентов состоят 100 тысяч 773 татарстанца. Все эти пациенты либо находятся на этапе лечения, либо в стадии ремиссии. 44,3% онкобольных, а это 18773 человека, отказались от права на получение набора социальных услуг. Для нас эти цифры очень серьезны и тревожны. Ведь эти люди ограничивают себя в получении необходимой медикаментозной помощи, - отметил заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков. - Во время ремиссии им становится легче, они считают, что болезнь отступила, и отказываются от соцпакета. Но онкология - тяжелое комплексное заболевание, и предсказать, сколько продлится период ремиссии и когда будет обострение, невозможно. Болезнь может напомнить о себе в любой момент. А отказавшись от соцпакета, пациент лишает себя возможности получать полноценное лечение.

Также много отказников от соцпакета и среди больных диабетом. Как рассказала главный врач Казанского эндокринологического диспансера, главный внештатный эндокринолог управления здравоохранения г. Казани Светлана Зянгирова, диабет - прогрессирующее заболевание, которое требует пожизненной лекарственной терапии. Часто пациенту назначают несколько препаратов, которые необходимо принимать комплексно. Пожизненная гормональная терапия требуется и людям с заболеваниями щитовидной железы. И если человек думает отказаться от соцпакета, ему сначала надо проконсультироваться со своим лечащим врачом, реально оценить все риски и последствия этого шага.

Те, кто все-таки сделал выбор в пользу живых денег, получают денежную компенсацию на лекарства. В 2017 году ее сумма составляет почти 807,94 рубля. Но при серьезных заболеваниях стоимость необходимых лекарственных препаратов может достигать от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей в год. Так что 807,94 рубля никак не компенсируют эти расходы.

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Право на получение соцпакета имеют федеральные льготники: участники войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп. По закону они могут выбирать - получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом отказаться в пользу денег можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей.

Если граждане уже отказались от льгот и своего решения менять не собираются, то им нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

А если же граждане передумали и с 1 января следующего года хотят воспользоваться набором социальных услуг, то до 1 октября им нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.