За 6 месяцев этого года рождаемость в Казани в 1,5 раза превысила число зарегистрированных смертей. Положительная разница составила за полугодие 3864 человека.

По этому показателю Казань занимает лидирующее положение среди других городов-миллионников Приволжского федерального округа. За последние 15 лет рождаемость выросла почти в три раза.

За это время в Казани родилось свыше 10,5 тысячи малышей, в том числе три тройни. 45% новорожденных - первенцы, 55% - вторые и последующие дети. Количество третьих детей выросло за 10 лет в два раза.

Казанские родители в этом году выбирают такие имена для мальчиков, как Карим, Артем, Тимур, Кирилл, Александр, Егор, Камиль, Марк, Роман, Самир, Матвей; для девочек - София, Милана, Арина, Виктория, Елизавета, Анна, Диана, Валерия, Варвара, Ясмина. Среди редких мужских имен, которые жители города давали новорожденным, - Аким, Аскольд, Джамиль, Лука, Марко Антонио, Тихон, Харис, Эраст; среди женских - Адриана, Глафира, Данелия, Николь, Рада, Тереза, Зара, Ялина.

За первое полугодие 2017 года в столичных загсах города узаконили свои отношения свыше 4 тысяч пар. Это на 1,2% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. За последние 15 лет узаконенных отношений стало больше в два раза.

Расторгнутых браков за первое полугодие, увы, немало - свыше 2,2 тысячи пар, но это на 3,1% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. В основном это молодые семьи, прожившие совместно не более 5 лет.

78 пар удалось спасти от разрыва. Они пришли к примирению благодаря медиативным занятиям в проекте управления ЗАГС «Сохраним семью». 60 пар забрали ранее поданное заявление на развод, а 18 пар и вовсе отказались подавать такое заявление.