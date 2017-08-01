Сегодня в театре им. М.Джалиля пройдет пленарное заседание VI съезда Всемирного конгресса татар.

В работе съезда принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие высокие гости. Всего на съезд приехали более 1000 гостей и делегатов из многих регионов России и 41 страны мира.

Работа съезда началась еще в среду. Вчера в рамках форума в Казанской Ратуше состоялась презентация сайта «Центр татарской литературы». А во второй половине дня были открыты четыре дискуссионные площадки. В Академии наук обсуждались актуальные проблемы сохранения и развития татарского языка. Тема дискуссии, состоявшейся в НКЦ «Казань», - «Семья, демография, национальное воспитание». Там же прошло заседание круглого стола «Музей татарской эмиграции и Портретная галерея татарского народа». В министерстве культуры шел разговор о традициях благотворительности, татарского предпринимательства и спонсорства.

Сегодня вечером, после завершения пленарного заседания, гости съезда побывают на выставке изделий мастеров народных промыслов. А потом их ждет прием от имени Президента Республики Татарстан.

В пятницу не менее насыщенная программа: посещение выставки инновационного потенциала Татарстана, презентация социально-экономических и промышленных объектов республики, экскурсии по городу, концерт мастеров искусств Татарстана в оперном театре.

В субботу гости и делегаты съезда смогут посетить древний Болгар. Для желающих организованы экскурсионные поездки в районы Татарстана. Их будут ждать в Кукморском, Арском, Тюлячинском, Балтасинском районах.

Мы попросили поделиться мнением о съезде некоторых делегатов.

Гайса Даутханов (Красноярский край):

- Мы живем в далекой Сибири, и для нас важно восстановить связи с исторической родиной предков. Пять лет назад я был делегатом пятого съезда, и мы побывали в Сабинском районе. Там есть татарские деревни с названиями, которые встречаются и в селах Красноярского края. Это очень интересно.

Нас, татар, живущих в Красноярском крае, не так много - около 50 тысяч, но мы вносим достойный вклад в развитие нашего края. Только в этом году прошли 24 Сабантуя - и в больших городах, и в маленьких селах.

У нас уже несколько лет тоже идет процесс возрождения объектов истории, мечетей, и богатый опыт Татарстана в этой сфере очень важен.

Ренат Ибрагимов, певец (Москва):

- Я впервые участвую в таком представительном форуме. О значимости съезда можно будет говорить, наверное, после его окончания. Пока осматриваюсь. Встретил много знакомых, с которыми не виделся много лет. С радостью пообщаемся.

Ахметжан Галиев (Китай):

- В Китае небольшая татарская диаспора, и мы гордимся тем, что это люди образованные, уважаемые в обществе. На съезде татар Китай представляют пять человек. Для нас актуальная проблема - сохранение родного языка. Мы изучаем татарский только дома. У нас правило: дома разговаривать только по-татарски. Мы стараемся бережно сохранять свои национальные традиции.

Подробности - в ближайших номерах «Казанских ведомостей».