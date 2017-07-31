Председатель Альянса татар Европы рассказал о жизни татарской диаспоры в европейских странах.

Сегодня в Казани начал свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар. Председатель Альянса татар Европы Флюр Шарипов рассказал ИА «Татар-информ» о том, как живет татарская диаспора в европейских странах.

«У Альянса татар Европы есть очень большая задача – используя европейскую площадку, мы популяризируем татарскую культуру. Для чего это необходимо? Европейский Союз живет под одним девизом – единство многообразия. То есть, если какой-то народ потерял свою культуру, он никому в Европе не интересен. Татары в этом отношении очень стараются. Почти во всех странах Евросоюза есть татарские организации на сегодняшний день. Показывая нашу культуру на площадках Европы, мы этим помогаем Татарстану», – заметил он.

Собеседник агентства напомнил, что альянс начал свою работу в 2013 году, учредительный съезд проходил в Брюсселе. «На сегодняшний день проведены конференции, касающиеся вопросов отношений с властью там, где проживают татары, вопросов сохранения связей с Татарстаном, сохранения культуры, традиций, обычаев. Проблему сохранению культуры и традиций без помощи Татарстана мы, конечно, решить не можем. Эта работа – очень серьезная и ответственная», – констатировал он.

Важной составляющей в развитии и сохранении татарской культуры в Европе является связь с Татарстаном. Ф. Шарипов отметил, что татарская община чувствует поддержку Казани в своих делах.

«Мы ощущаем поддержку, исходящую от Татарстана и Всемирного конгресса татар. Где бы ни проводились какие-то расширенные заседания, на них всегда присутствуют представители Исполкома Всемирного конгресса татар и руководства республики. Хочу сказать, что в 2016 году прошло расширенное заседание в чешском Брно в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Конечно, это такой подъем, когда присутствуют первые лица республики и мы решаем соответствующие задачи», – подытожил Шарипов