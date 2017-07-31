Сегодня, 2 августа, Ильсур Метшин проинспектировал ход капремонта детской поликлиники №9.

В частности, мэр города одобрил введение систем кондиционирования в помещениях. По его словам, это нововведение позволит улучшить условия приема пациентов, которым не придется сидеть в духоте.

В рамках программ «Доступная среда» и «Дружелюбная поликлиника» здание поликлиники станет удобнее для пациентов с ограниченными возможностями.

Также в поликлинике расширят холлы, появятся зоны комфорта, разграничат потоки здоровых и больных детей.

Работы должны закончиться в сентябре.

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