Интернет–проект «Центр татарской литературы» представил участникам Всемирного конгресса татар, стартовавшего сегодня в Казани, директор книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

Сайт работает уже два года и за это время его посетили 15 тысяч человек, сообщает ИА «Татар-информ». Портал сейчас работает на трех языках, но в планах Татарского книжного издательства совместно с Академией наук РТ внедрить и татарский язык на латинице.

Ильдар Сагдатшин отметил, что для удобства читателей интернет–центр адаптирован к просмотру со смартфонов и через приложения.

Сайт www.tatkniga.ru – это площадка для интересующейся татарской литературой аудитории. Этот уникальный ресурс знакомит с самобытной культурой и историей татарского народа, мудростью татарских писателей и поэтов, красотой татарского языка.

В разделе "Библиотека" можно прочитать бесплатно понравившуюся книгу. Главное преимущество портала – это возможность читать книги в цифровом формате. 90 процентов книг можно прочесть бесплатно. Платные – это, как правило, новинки последних трех лет либо книги авторов, которые хотели бы получить вознаграждение. Примечательно, что на сайте есть и учебники, которые помогут школьникам в учебе. По словам руководителя издательства, книги издаются со скоростью одна книга за два дня.

Портал является структурной частью действующего сайта «Таткнигоиздата», через который ведется онлайн-продажа печатной продукции издательства.

Задача проекта – поддержать татарскую литературу и интерес к ней у современников. В планах создателей центра издание аудиокниг, которые будут вещать голосами известных дикторов.