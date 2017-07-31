На официальном сайте РФП будет размещаться актуальная информация о деятельности фонда.

Республиканский фонд поддержки (РФП) запустил сайт, который располагается по адресу rfprt.ru. Информация об этом появилась на официальном канале РФП в Telegram.

Отмечается, что на сайте будут публиковаться новости фонда, а также актуальная информация о его деятельности. В будущем станет доступна регистрация.

Меню сайта состоит из вкладок «О фонде», «Деятельность», «Новости» и «Контакты». Можно ознакомиться с информацией об истории, структуре фонда и составе совета РФП. На сайте опубликованы учредительные документы, видеоматериалы и ссылки на тексты в СМИ. Для удобства размещены контактная информация и ссылки на социальные сети.