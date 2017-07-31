За первое полугодие этого года на территории Татарстана зарегистрировали 1932 ДТП, в которых погиб 161 человек и 2341 получил ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности: количество ДТП - на 303 происшествия, числа погибших - на 18 человек, числа раненых - на 440 человек.

Итоги деятельности Госавтоинспекции за первое полугодие 2017 года подвели в УГИБДД МВД по Республике Татарстан. На совещании обсудили ситуацию с дорожно-транспортным травматизмом на территории республики и наметили приоритетные направления деятельности.

В совещании приняли участие руководство и личный состав ГИБДД МВД по Республике Татарстан, а также руководители организаций, задействованных в обеспечении безопасности дорожного движения.

Было отмечено, что за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го почти на 1500 происшествий сократилось количество ДТП с материальным ущербом. Кроме того, показатель и индикаторы федеральной целевой программы не превышены (при прогнозе 227 погиб 161 человек).

Основными причинами ДТП остаются грубые нарушения ПДД, допускаемые участниками дорожного движения. 86% ДТП произошло из-за несоблюдения правил водителями транспортных средств.

Наблюдается рост показателей аварийности с участием пассажирского транспорта. Так, с начала года по вине водителей автобусов произошло 76 ДТП (увеличение на 12%), в которых погибли 4 человека (на 3 человека больше) и 96 получили травмы (на 1 человека больше).

Государственными инспекторами технического надзора проведено 120 плановых проверок автотранспортных предприятий. При выпуске на линию провели 1341 проверку транспортных средств, по результатам чего на должностные лица выдано 182 предписания. Осуществлено 47 контрольных проверок автопредприятий по исполнению ранее выданных предписаний. По результатам проверок к административной ответственности привлекли 1071 должностное и юридическое лицо. За неисполнение выданных предписаний по линии технического надзора по ч. 1 ст. 19.5 КРФоАП в суды направлен 71 административный материал на руководителей АТП. Сотрудниками ГИБДД осуществлена проверка 8875 единиц автобусов. Из них 3252 задействованы для организованной перевозки групп детей.

На 1 июля 2016 года в Татарстане зарегистрировано более 1,3 миллиона транспортных средств, или 341 единица в расчете на 1 тысячу жителей республики, сообщается на сайте Управления ГИБДД МВД по РТ.

В первом полугодии 2017 года экзаменационными подразделениями ГИБДД оказано 69768 государственных услуг по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, из них после окончания учебных организаций - 15507.

С начала года татарстанские автоинспекторы раскрыли более 1200 преступлений.