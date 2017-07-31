В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике на прошлой неделе торжественно открыли международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО. Его участниками стали 32 волонтера в возрасте от 18 до 29 лет, представляющие как Россию, так и зарубежные страны.

«Этому лагерю на территории Болгара мы придаем особый смысл. У многих сейчас потребительское отношение к памятникам, мы ощущаем себя туристами. Важно, чтобы вы любили памятники и умели это транслировать. В Татарстане собралась замечательная команда по продвижению наследия. И мы одни из лидеров не только в реставрации, но и в изменении отношения к памятникам всемирного наследия», - заметил директор института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета Рамиль Хайрутдинов.

Международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО проходит в Болгаре с 26 июля по 6 августа. Он организован Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана и ресурсным центром «Всемирное культурное наследие» института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ совместно с Институтом археологии имени А.Х.Халикова Академии наук РТ и Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником, сообщает ИА «Татар-информ».

Работа в лагере ведется по нескольким направлениям: археологические раскопки, полевая консервация и реставрация артефактов, работа с посетителями. Координатор проекта Наргиз Айтуганова рассказала, что основные задачи лагеря - это помощь сотрудникам музея в распределении туристических потоков и в проведении археологических раскопок. Проект реализуется ЮНЕСКО с 2008 года, за это время в 46 странах мира прошли 219 волонтерских лагерей. На территории России в этом году работают 5 подобных лагерей, но Татарстан принимает такую площадку впервые.

«Отбор объектов, где может пройти волонтерский лагерь, проходил очень строго. Мы планируем заявляться и на следующий год, но отбор нужно проходить заново. Сделать это будет еще сложнее. Нужно доказывать устойчивость и необходимость лагеря», - отметила Наргиз Айтуганова.

«Я веду лекции и практические занятия вечером, рассказываю, что такое всемирное наследие, ЮНЕСКО, почему объекты заносятся в перечень», - сообщила куратор образовательной программы Людмила Бузина. Специально для лагеря специалист приехала из Москвы. Ранее она проходила трехлетнюю программу обучения «Всемирное наследие ЮНЕСКО» в Германии.

По каждому направлению в международном волонтерском лагере работают квалифицированные специалисты. Например, основам полевой консервации и реставрации артефактов обучает научный сотрудник Института археологии имени Халикова АН РТ Лилия Богатова. Она художник-реставратор третьей категории, так что знает обо всех особенностях восстановления артефактов. «Мы очищаем кожу от грязи, глины, соли. На это уходит примерно 30 минут», - пояснила эксперт.

Каждый из участников волонтерской школы может попробовать себя в деле восстановления старинных находок. Впечатлениями о посещении занятия Лилии Богатовой поделилась студентка первого курса Казанского университета Румия Фарахова: «Для меня это новый опыт. В 2013 году я была на раскопках, но таких площадок не было. Конечно, я чувствую дополнительную ответственность. Уверена, что наша работа со всемирным наследием принесет пользу».

Директор Института археологии имени А.Х.Халикова АН РТ Айрат Ситдиков отметил, что наличие или получение профильного образования для участников этого международного проекта необязательно. Основные условия - это знание английского языка, мотивация и опыт волонтерства.

Координатор проекта Наргиз Айтуганова выразила уверенность в том, что и в следующем году Болгар сможет пройти отбор для проведения международного волонтерского лагеря ЮНЕСКО.