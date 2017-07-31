28 июля Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил Болгарский историко-археологический комплекс, где провел выездное совещание по вопросам строительства гостиницы «Кул Гали» и благоустройства набережной реки Волги, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В совещании приняли участие исполнительный директор фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев, директор ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Марат Айзатуллин, директор Болгарского музея-заповедника Фаргат Мухаметов, представители ГУП «Татинвестгражданпроект» и другие официальные лица.

Совещание началось в здании гостиничного комплекса. Напомним, что закладка данного объекта состоялась 27 апреля 2015 года с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Комплекс расположен за пределами границы исторической части древнего городища Болгара, с восточной стороны на берегу Волги. Инвесторами проекта являются ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ».

Генеральный директор подрядной организации ООО «Грань» Леонид Анисимов рассказал о том, что на сегодняшний день строительство идет полным ходом, фасад гостиницы практически закончен, сейчас проводится внутренняя отделка номеров, основная часть которой будет завершена к концу августа этого года. Также высокими темпами идет и воссоздание древней бани по образцу Белой палаты - исторического объекта XIV века.

Минтимер Шаймиев посмотрел некоторые элементы дизайна холла и лестничных пролетов гостиницы, где интенсивно ведутся строительные работы. Также обсудили дизайн и внутреннее обустройство озера, сада и зеленой зоны на прилегающей территории.

Затем Минтимер Шаймиев посетил хранилище эпиграфических памятников с территории Болгарского городища. Директор Института археологии им. А.Халикова АН РТ Айрат Ситдиков сообщил, что в настоящее время разрабатывается концепция создания лапидария для каменных эпиграфических и архитектурных деталей древнего Болгара. Минтимер Шаймиев одобрил идею и поручил в скором времени определить место для создания постоянной экспозиции из этих памятных камней, подчеркнув, что они требуют самого бережного отношения.

Участники совещания во главе с Минтимером Шаймиевым прошли по набережной Волги, где при содействии фонда «Возрождение» с 2014 года идет работа по благоустройству, согласованная с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первый этап работ на территории набережной от Музея болгарской цивилизации до Красной палаты был завершен к 21 мая 2016 года. Тогда на набережной открылась тематическая экспозиция Музея болгарской цивилизации под открытым небом, посвященная истории тюрко-татарской письменности. Второй этап благоустройства набережной от Красной палаты до святого источника «Габдрахман сахабэ коесы» с созданием «Ханской тропы» - пешеходной дорожки, ведущей к исторической части Болгарского городища - Ханскому дворцу, был завершен в мае этого года, к традиционному «Изге Болгар жыены».

Минтимеру Шаймиеву представили проект устройства продолжения набережной - прогулочной дорожки протяженностью 1 км от колодца Габдрахмана до гостиничного комплекса «Кул Гали».

На набережной Минтимер Шаймиев встретился и поговорил с участниками международного волонтерского лагеря под эгидой ЮНЕСКО, торжественное открытие которого состоялось в этот день. Волонтеры приступили к работе на набережной, они помогали обустроить ландшафтную зону.

Международный лагерь организован ресурсным центром «Всемирное культурное наследие» КФУ при поддержке республиканского фонда «Возрождение». Проект прошел конкурсный отбор в Центре Всемирного наследия ЮНЕСКО и вошел в число 50 волонтерских лагерей под эгидой ЮНЕСКО, которые организованы в 2017 году в 32 странах мира.

Координатор международного лагеря и ресурсного центра КФУ Наргиз Айтуганова сообщила, что из разных регионов России и зарубежных стран собралось более 30 участников; волонтеры принимают участие в археологических раскопках, реставрации и консервации артефактов, а также в работе с посетителями Болгарского историко-археологического комплекса. Программа лагеря включает в себя лекции, семинары и полевые занятия о Всемирном наследии ЮНЕСКО и Болгарском историко-археологическом комплексе.

Минтимер Шаймиев рассказал молодым волонтерам о возрождении Болгара. «Мы ведем этот проект с 2010 года. За пять-шесть лет восстановили, возродили болгарскую землю и ее историю, номинировали в Список Всемирного наследия. И это у нас получилось - благодаря всенародной поддержке нашей деятельности через благотворительные взносы. Главное - в результате благих дел люди становятся добрее, больше взаимопонимания, и на душе становится лучше. В этом и главный смысл нашей деятельности», - отметил он.

Подводя итог своей рабочей поездки, он сказал журналистам: «Мы сегодня встретились с участниками международного волонтерского лагеря ЮНЕСКО, настроение у них неплохое. Мы должны создать все условия для того, чтобы им хотелось сюда приезжать, чтобы они, вернувшись к себе, рассказали про нас и нашу историю. Значение этого лагеря в том, что молодые образованные люди из разных стран с оптимизмом приехали на нашу историческую землю, они увидят нашу историю, будут общаться с нашими учеными, между собой и лучше узнают и друг друга, и нашу республику. Когда работаешь, рассуждаешь вместе, легче найти общий язык, прийти к взаимопониманию. С другой стороны, это тоже шаг к признанию Татарстана в мире, это способ шире смотреть, глубже изучить и понять окружающий мир. У нас появляются все новые возможности для принятия гостей. Только что мы ознакомились с ходом строительства гостиницы высокого уровня, которая скорее будет даже приятной неожиданностью для гостей, я имею в виду современные условия нашего гостиничного комплекса «Кул Гали». Мы работаем».