Правительственную телеграмму направил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в адрес пловца Александра Красных, его личного тренера Сергея Кузнецова и ректора Поволжской академии спорта и туризма Юсупа Якубова.

Поводом для поздравления и благодарности стали две медали спортсмена-студента на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Завоеванные татарстанским спортсменом бронза в личном зачете и серебро в эстафете - это важный вклад в копилку общероссийских побед, подтверждение того, что активная работа по развитию водных видов спорта в Татарстане и стране приносит свои плоды. Спасибо всем вам за заслуженную, целеустремленную, плодотворную работу. Особая признательность Александру - за его волю к победе, мастерство и силу духа», - говорится в телеграмме.

Напомним, в чемпионате мира принимали участие еще два студента Поволжской академии - Григорий Тарасевич и Никита Королев, сообщает официальный сайт Поволжской академии спорта и туризма.