Под таким названием с 25 июля 2017 года по 8 мая 2018 года в Казани стартует акция по сбору от населения фронтовых писем.

Жители Казани и Республики Татарстан ежедневно (кроме понедельника) с 10.00 до 16.00 могут принести фронтовые письма 1941 - 1945 годов в мемориал «Книга Памяти» (проспект Ямашева, у входа в парк Победы).

Цель акции - популяризация документального наследия, введение в научный оборот новых источников по истории Республики Татарстан в период Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Полученные от населения письма будут скопированы и переданы в Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, а электронные копии разместят на портале «Архивы Республики Татарстан» в разделе «Письма военных лет 1941 - 1945 гг.».

При необходимости работники Государственного архива могут реконструировать сами письма и сделать их перевод.

Одной из первых 30 июля в парк Победы письма своего отца принесла Люция Мухлисовна Рахимова. Девять писем, написанных с фронта Мухлисом Сарваровичем Хайровым своей жене Халиме Галиевне в Казань, датированы июнем и июлем 1942 года. 6 июля политрук роты Хайров погиб в д. Яйково Зубцовского района Тверской области.

Дочь посетила могилу отца в 1985 году. И изъявила большое желание, чтобы содержание писем погибшего было переведено и стало достоянием всех, кто интересуется историей той страшной войны.

Не меньший интерес представляет краткое сообщение о смерти Хайрова от его однополчанина Зайни Хусаинова с описанием подробностей гибели. И особенно пространный ответ от вдовы политрука Халимы свидетелю смерти мужа.

Эти письма - документальная основа для очерка о судьбе уроженца д. Ново-Кадеево Черемшанского района Татарстана и его брата Зиннура, отдавших жизнь за Родину.