В первом полугодии 2017 года Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа и пятое в целом по России по объемам ввода жилья.

Это следует из отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о жилищном строительстве в стране.

В первом полугодии в РТ построили 1 млн 92,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 3,9 процента от общей площади сданных в эксплуатацию жилых помещений по России. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,0 процента.

Согласно данным на 20 июля, в Татарстане с начала года уже возвели 1 млн 252,8 тыс. кв. м жилья, сообщает ИА «Татар-информ».

На втором месте по объемам ввода жилья в ПФО находится Башкортостан (ввели 1 млн 16,5 тыс. кв. м жилья, снижение по сравнению с первым полугодием 2016-го - 11,9 процента). Третье место, ненамного обогнав Самарскую область, заняла Нижегородская (553,4 тыс. кв. м, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 2,1 процента).

При этом в целом по стране объемы ввода жилья продолжают снижаться. За первые полгода 2017-го построено 28,0 млн кв. м жилья, снижение составило 11,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.