С начала купального сезона на водных объектах Татарстана погибли 37 человек, 26 тонущих удалось спасти. Всего за прошедшие летние дни было зарегистрировано 50 происшествий на водах.

Главные причины трагедий на воде - купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и не оборудованных для этих целей местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах, предусмотренных правилами охраны жизни людей на воде, а также недостаточно хорошие навыки граждан в оказании первой помощи пострадавшим, неумение плавать, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по РТ.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая на воде, не следует купаться в неизвестных и не предназначенных для этих целей водоемах, нырять в местах с неизвестным рельефом дна, заплывать за оградительные буйки, уплывать далеко от берега, если имеются какие-либо хронические заболевания, заходить в воду в нетрезвом виде, уставшим или разгоряченным. Никогда не оставляйте детей у воды без присмотра. Также не стоит купаться в одиночку.

Запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

- купаться в необорудованных, незнакомых местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

-подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой в места массового отдыха собак и других животных;

- оставлять на берегу, в гардеробах и раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Каждый человек обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.

Активизация практики административных наказаний может стать действенным методом работы по предупреждению гибели на воде. В первую очередь денежному штрафу подвергаются нарушители, которые игнорируют предупредительные аншлаги «Купаться запрещено». Привлечены могут быть и родители, чьи несовершеннолетние дети без присмотра взрослых купаются в водоемах. В случае купания граждан в не оборудованных для этого местах представители органов местного самоуправления имеют право оштрафовать нарушителя на сумму от 1000 до 1500 рублей. Данная мера воздействия применяется в соответствии со статьей 3.10 Кодекса об административных нарушениях Республики Татарстан.

В минувшую субботу инспекторы отдела безопасности на водных объектах в ходе совместного рейда с представителями полиции, спасателями КПСО и ОСВОД, представителями администрации муниципального района предупредили об этом казанцев, отдыхающих на диких пляжах.

- Доступ к воде в местах массового отдыха граждан свободен. Штрафовать будут тех, кто игнорирует специальные знаки с указанием «Купание запрещено». Это, как правило, участки водоемов, где имеются опасные места: резкий обрыв береговой линии, вязкое илистое дно, участки рек с сильным течением, плотины и так далее. Решение об этом принимает местная администрация, - отметил начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

В соответствии с решением КЧС и ПБ Республики Татарстан от 24 мая 2017 года №04-17 «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в период купального сезона» с 29 мая текущего года все 297 мест массового отдыха населения около водных объектов патрулируются мобильными патрульными группами. Созданы 113 мобильных патрульных групп в 45 муниципальных образованиях республики с численностью 326 человек, выставлены 514 информационных аншлагов «Купание запрещено», сотрудники полиции составили 7 протоколов по ст. 20.21 КоАП РТ («Нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения»).

Однако пока ни одного административного протокола по статье 3.10 КоАП РТ еще не составлено. Увы, муниципалитеты не спешат принимать меры административного воздействия.

- Это явная недоработка органов местного самоуправления, это их полномочия - вести такую административную практику. Мы провели анализ работы сводных мобильных групп, направили его на места. Думаю, что скоро результаты появятся, - сообщил Юрий Венедиктов.

Объектом для разъяснительных и профилактических бесед участники мобильной патрульной группы избрали береговую полосу реки Казанки у лодочной станции по улице Брюсова, что в Адмиралтейской слободе Кировского района столицы РТ. Это традиционное, но, к сожалению, никем не санкционированное место массового отдыха у воды привлекает в жаркие дни немало отдыхающих. Однако здесь не дежурят спасатели и медики, не проверено дно, в опасной близости от купающихся могут проехать маломерные суда. Пологий берег здесь сменяется резким спуском к воде, слева вода заросла тиной и илом, где может запутаться человек, справа - дамба, у которой на дне скопился строительный мусор, арматура, бетонные блоки и прочее. Любое ныряние в этом месте может привести к беде. Но десятка три отдыхающих не испугали такие тревожные моменты.

- Задачей для нас является проведение профилактической работы с людьми. Это занятия по правилам безопасного поведения на воде и оказанию помощи, раздача листовок. Особое внимание обращаем на то, чтобы родители следили за детьми, чтобы маломерные суда не въезжали в зону купания, а к злостным нарушителям муниципалитет может применить штраф. Информационные аншлаги «Купаться запрещено» здесь установили буквально вчера, и население о них не знает. В СМИ информация об ограничении не выходила. Поэтому представители муниципалитета штрафовать никого не стали, а ограничились предупреждением и раздачей листовок, - отметил Юрий Венедиктов.

Большую помощь в организации работы по обеспечению безопасности на воде оказывают отделения ОСВОД, которые функционируют на территории всех районов Татарстана и насчитывают 389 человек. Руководством муниципальных районов республики определены места дислокаций отделений. На сегодняшний день спасатели ОСВОД осуществляют дежурство на 26 спасательных постах, в том числе в местах массового отдыха граждан, которые не являются пляжами.

Для отдыхающих провели мастер-класс по оказанию помощи утопающему. По сценарию мужчина заплыл слишком далеко, не рассчитав своих сил, и стал тонуть. На помощь к нему в гидрокостюме «Дельфин» поплыл спасатель третьего класса Казанского ПСО МЧС России Динар Кадиров. Спасатель рассказал о различных способах спасения утопающего, о правильном захвате пострадавшего для дальнейшей его транспортировки на берег.

- Тактика поведения здесь зависит от состояния утопающего. Если утопающий спокоен, вы легко сможете транспортировать его, после того как он крепко возьмется за ваши плечи. Если же человек в панике хаотично хватается за вас, сначала постарайтесь расслабиться и погрузиться с ним под воду. Затем, когда он отпустит вас и устремится к поверхности, у вас будет шанс правильно его ухватить. Идеальный вариант обхвата - со стороны спины завести удобную вам руку под руку тонущего и схватиться за его противоположное плечо. Плыть в этом случае придется боком, используя одну свободную руку. Если человек ведет себя спокойно, его можно транспортировать и другими способами. Например, если он лежит спиной на воде, можно одной или обеими руками удерживать его подбородок над водой. И если держать подбородок одной рукой, можно использовать вторую для гребли. Еще один вариант - завести свою сильную руку под такую же руку тонущего и ею же поддерживать его подбородок. Можно держать утопающего сзади за руку, лежащую на его груди и проходящую через подмышечную впадину второй руки. В любом случае вариант, с помощью которого лучше осуществлять спасение утопающего, подскажет ситуация, - резюмировал Динар Кадиров.

Затем собравшиеся отдыхающие с интересом наблюдали, как профессионал приходит на помощь тонущему человеку и извлекает его из воды. На берегу первую помощь пострадавшему оказывал спасатель ОСВОД Казани Денис Коннов. Он показал, как правильно вернуть человека к жизни.