На днях в гостях редакции «Казанских ведомостей» побывал известный психолог, кандидат психологических наук, член Профессиональной психотерапевтической лиги Константин Довлатов.

На своих тренингах Константин Николаевич сочетает эффективные западные и восточные методики, которые помогают человеку понять корень своих проблем и начать менять жизнь к лучшему.

- Константин Николаевич, как быстро можно изменить свою жизнь?

- Есть всякие популистские психологические методы и практики, которые якобы легко, без особого труда приводят к счастью. А есть методики эффективные. Они нацелены на то, чтобы решать наши внутренние конфликты, мешающие нам развиваться и двигаться вперед. Люди живут в состоянии конфликта. В противоречие вступают «встроенное», впитанное нами от родителей мировоззрение и то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Эти два мира очень редко совпадают, и поэтому назревает мощный внутренний конфликт.

- Что же делать?

- Есть специальные приемы быстрого решения конфликтов, но их невозможно описать в статье, их надо показывать. Но из того, что вы можете сделать прямо сейчас, - спрашивайте себя, чего вы хотите.

Надо понять, что если вы не являетесь причиной того, что происходит вокруг, то с этим ничего нельзя поделать. Например, ребенок плохо учится. В чем причина? Если вы считаете, что причина в ребенке, то исправить ничего не удастся. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны - причина в вас. С этой позиции уже можно думать: «Что я конкретно могу предпринять, чтобы ребенок заинтересовался учебой?» То есть надо взять ответственность на себя, и тогда из любой ситуации найдется выход.

- В конфликтах в семье тоже надо брать ответственность на себя?

- Да. Вот самый типичный пример: мужчина женится. По поводу того, как жить молодой семье, есть три мнения: мнение мамы, мнение жены и его собственное мнение. И чаще всего эти мнения не совпадают. На чью сторону в этом конфликте становится муж? Очень редко на свою. Он принимает либо сторону мамы, либо сторону жены, либо старается каким-то образом их примирить. Но он ни в коем случае не делает того, что нужно ему. А когда мы отказываемся от себя, мы фактически себя предаем. В этой ситуации в человеке резко падает уровень энергии, и он просто начинает угасать. Организм говорит: «Дружище, тебе не хватает огня. Хорошо, сейчас мы тебе подбавим огоньку - пищеварительных соков!» И через какое-то время начинается гастрит, язва. Болезнь для несчастного мужа на самом деле является побегом от семейных проблем и конфликтов. Они отходят на второй, третий план. Ему уже безразличны споры мамы и жены - его внимание переключилось на здоровье. Болезнь для него - транспарант, где большими буквами написано: «Не трогайте меня! Мне сейчас не до вас и ваших разборок!» И домашние его не трогают. Но затишье длится, как правило, недолго. Через какое-то время конфликт разгорается с новой силой. И пока человек не возьмет ответственность за происходящее с ним на себя, он будет продолжать болеть и состояние его будет ухудшаться. Но ему проще и выгоднее терпеть боль, чем решать проблему. Он готов сваливать ответственность на кого угодно: на правительство, погоду, политическую ситуацию в мире, начальника, соседей, только не на себя...

- Как сделать первый шаг от конфликтов, болезней к счастливой жизни?

- Счастье достигается просто. В любой ситуации надо спрашивать себя: «Чего хочу я сам?» И честно ответить себе на этот вопрос. Мне могут возразить, что это махровый эгоизм. Но эгоист - это не тот, кто качает у людей ресурсы, которых ему не хватает. Это глупый человек. Нормальный махровый эгоист действует по принципу: «Что я могу сделать вам хорошего, чтобы потом мне было еще лучше?»

Существует большое количество тренингов, которые могут вам помочь. Люди думают, что, пройдя тренинг, они изменятся. Это и правда, и неправда. Тренинг дает толчок и методы. А применять их надо ежедневно, и тогда будет реальный результат. Применение психологии в быту - это искусство, и я ему обучаю.

Кстати

Сегодня, 2 августа, в Казани состоится открытая встреча с Константином Довлатовым. Беседа будет о самых важных проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас: отношения в семье, отношения между мужчиной и женщиной, отношения с деньгами, а также о том, как улучшить эти отношения. Место проведения открытой встречи: ул. Тази Гиззата, 6/31, офис 305. Начало в 18 часов. А подробное интервью с нашим гостем читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».