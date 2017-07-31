О подготовительных работах к предстоящей уборочной кампании рассказал 29 июля на совещании в Доме Правительства РТ заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, что на сегодняшний день в республике заготовлено более 1 млн тонн кормовых единиц, или 18,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову. По данному показателю превзойден уровень прошлого года (17,9 ц к. ед.). Однако министр напомнил, что часть техники (косилки и технику для перевозки) в ближайшее время придется перебросить на уборку зерновых, и призвал аграриев максимально использовать оставшиеся дни при заготовке кормов.

Перейдя к вопросам уборочной кампании, Марат Ахметов отметил, что всего в текущем году предстоит убрать 1,8 млн га различных культур, в том числе 1,6 млн га зерновых. Повсеместно уборочные работы начнутся в начале августа. Сейчас хлеба находятся в стадии созревания. Ежесуточно снижение влажности составляет от 1% до 2%. «В целом в этом году мы начинаем уборку со значительным опозданием. В прошлом году на текущий период уже имели 1,3 млн тонн намолота. И конечно, нынешняя ситуация потребует гораздо больше усилий, чтобы своевременно и без потерь убрать выращенные хлеба», - сказал министр.

На многих полях влажная погода спровоцировала развитие второй волны сорняков. По словам Марата Ахметова, это может серьезно повлиять на производительность уборки. «В этом году придется использовать и нетрадиционные для нас методы. Прошу глав районов организовать на местах участие всех причастных к уборочным делам (руководителей, специалистов хозяйств, глав КФХ, активов районов) на эти мероприятия, чтобы совместно обсудить предстоящие вопросы», - обратился министр к руководству на местах.

Он сообщил, что ранее была проведена работа по приемке техники, задействованной в уборочной страде. Сегодня парк зерноуборочной техники насчитывает 3412 комбайнов, 1755 единиц тракторных прицепов и зернонакопителей, 1144 самоходные косилки и валковые жатки, 4345 грузовых автомобилей. Ежегодно сельхозтоваропроизводителями привлекаются около 2 тыс. грузовых автомобилей частных и юридических лиц. «В целом проверена готовность всех составляющих уборочного комплекса: наличие мобильных ремонтных бригад, состояние зернотоков, условий охраны труда и пожарной безопасности, условий оплаты труда и мер стимулирования всех участников уборочных работ», - подчеркнул Марат Ахметов.

«В техническом плане уборка осложняется большими нагрузками на комбайны во многих хозяйствах. Если в среднем нагрузка по республике - это 472 га на комбайн, то в ряде хозяйств она доходит до тысячи и более га. Поэтому я прошу руководителей хозяйств и глав районов принять меры по организации двухсменной работы, укомплектовать каждый комбайн двумя механизаторами», - сказал глава Минсельхоза РТ.

Хозяйствам с большой нагрузкой на комбайны Марат Ахметов предложил привлечь помощь извне. Так, по предварительной договоренности свои услуги готовы оказать механизированные отряды Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев - всего более 100 комбайнов. Стоимость услуг варьируется от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей за гектар.