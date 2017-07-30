К ЧМ-2018 в Казани могут появиться гигантские букеты

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня посетил площадку «Цветочного фестиваля» у театра кукол «Экият». И одна из композиций, представленных здесь, пришлась ему по вкусу.

Взгляд градоначальника привлек к себе огромный букет цветов. Дизайнер композиции Екатерина Шамсутдинова назвала ее «Le Figaro». Ильсуру Метшину настолько понравилась эта композиции, что он выразил желание украсить всю Казань подобными букетами к ЧМ-2018 по футболу. По словам мэра, «обертку» таких букетов можно было бы раскрасить в цвета флагов стран-участниц мундиаля.

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