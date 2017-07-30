2 августа в Казани продолжатся уже ставшие традиционными кинопоказы под открытым небом.

Завтра, 2 августа, в парке Урицкого все желающие смогут посмотреть фильм «Человек с бульвара Капуцинов» под открытым небом. Кинопоказ проводится в рамках проекта «Кинолето».

Перед показом фильма гости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах подарков, попеть любимые песни из советских, российских и зарубежных фильмов. Также пройдет мастер-класс по ретро-танцам, сообщают организаторы.

Начало в 18.00, показ фильма начнется в 20.30. Вход свободный.